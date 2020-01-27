NBA 篮球巨星科比坠机身亡：曾创办基金公司，投资阿里巴巴

美国体育媒体ESPN、新闻媒体ABC及娱乐新闻媒体TMZ等多家媒体报道，NBA球星科比·布莱恩特在当地时间1月26日，于加利福尼亚州洛杉矶县卡拉巴萨斯的一场直升机坠机事故中身亡。据洛杉矶县政府消息，该直升机坠机事故共造成9人死亡，其中包括科比13岁的女儿。

据报道，在20年的职业生涯里，科比战绩累累：经历了1300多场比赛，拿下5个冠军，单场最高81分。但在商场和投资领域，科比仍然成果丰硕。

据统计，科比球员生涯工资以及赞助金总收入达到6.8亿美元，这是有史以来团队型项目运动员职业生涯经济收益纪录。而科比退役后更是表示，要成为真正的企业家。

2013年，科比创办了Kobe Inc，随后600万美元投资了运动饮料BodyArmor，2018年可口可乐公司入股BodyArmor，当时科比持有的10%股份市值飙升到两亿美元。2019年BodyArmor预计销售额将达到7亿美元。

2016年8月，科比在美国纽交所（NYSE）宣布成立风险投资基金“Bryant Stibel”，资本金1亿美元，并宣布战略投资中国在线少儿英语教育品牌VIPKID。

2014年科比曾投资阿里巴巴Pre-IPO，不过此后对阿里巴巴的投资已经退出，错失了此后几年阿里巴巴的市值跃升。

截止2019年9月份，Bryant Stibel资本+AUM（资产管理规模）已经超过了20亿美元。