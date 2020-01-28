苹果iPad发布十周年：销量超3.5亿部，未来会向笔记本转型吗？

十年前的今天，也就是2010年1月28日(美国当地时间1月27日)，史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)向全世界发布了平板电脑：iPad。

乔布斯发布iPad

按照乔布斯的定义，iPad是介于智能机和笔记本电脑之间的第三类设备。就在乔布斯发布iPad数天前，每年一度的国际消费电子展(CES)刚刚在拉斯维加斯闭幕。那时，上网本正统治着个人计算设备的销售。



回击上网本

“它们很慢，显示屏的质量也差，运行的还是老掉牙的PC软件，”乔布斯当时嘲笑PC行业对上网本的迷恋，“它们不比笔记本好到哪里去，就是个便宜的笔记本。”

苹果用iPad对上网本作出了回击。这是一款9.7英寸的平板电脑，能够让你把互联网“握在手中”。iPad的关键特性在于它能够让你通过手指操纵一个功能齐全的浏览器，这也是乔布斯重点宣传的iPad能力。那时，苹果一直在利用iPhone挑战移动互联网的极限，但是乔布斯声称iPad将提供最棒的浏览体验。

苹果还在寻求创造一款比笔记本或智能机更擅长处理特定任务的第三类设备。于是，iPad应运而生，它的设计初衷就是更好地浏览网页、发送邮件、观看照片、视频、听音乐、玩游戏以及看电子书。“如果要开发第三类设备，它必须比笔记本或智能机更擅长处理这些任务，否则就没必要做了。”乔布斯说。

当时，有关iPad的消息已在业内传开，一直持续到苹果在2010年1月的发布会。在那年的CES上，与会者期待出现一些平板设备类型。微软员工则对传闻付之一笑。微软当时刚刚发布了Windows 7，对触控功能进行了小幅改进。

微软Surface RT平板电脑

2010年，时任微软CEO的史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)利用CES主题演讲的机会展示了来自惠普、和硕以及爱可视(Archos)等制造商的“平板PC”。数天后，这些设备被乔布斯嘲笑为运行着“老掉牙的PC软件”。鲍尔默也无法顺畅地在惠普平板PC上演示Kindle软件和视频播放。那时，Windows 7在几乎没有改变的情况下被塞进了一个新型设备中。

早在2001年，微软就第一次尝试推出平板PC，运行Windows XP平板PC版本。2006年，微软还尝试推出超便携PC。但是，微软的这两次尝试都失败了。

销量超3.5亿部无真正对手

十年前，iPad让人眼前一亮。它似乎对上网本、笔记本甚至Windows本身构成了重大挑战。那时，许多人还无法接受这种被称之为平板电脑的第三类设备。在发布后的几天内，iPad就因为其名称遭到广泛嘲笑。一些分析师甚至在iPad发布前就预言它会失败。《连线》杂志认为它只不过是“大号版的iPhone”。

iPad上市第一天就卖出了30万部，不到两个月销量就超过了200万部。在2010年卖出了750万部iPad后，苹果又分别在2011年、2012年、2013年卖出了3240万部、5830万部、7100万部。质疑者几乎立即被证明看走了眼。即便在2013年销量触顶的情况下，苹果目前为止的iPad总销量已经远超3.5亿部。

自iPad 2010年发布后，行业其他公司的应对措施不尽相同。微软转而在2012年10月发布的Windows 8中大力推广对触控友好的用户界面，甚至还推出了旨在与iPad竞争的自主Surface平板电脑生产线。PC制造商则急忙开发一系列不同的平板电脑和笔记本混合机型。不过，微软在Windows 8触控功能上操之过急，在随后的更新中放弃了大量对触摸友好的调整，并最终推出了Windows 10。

Android厂商也在试图与iPad竞争，效果喜忧参半。在iPad发布快两年后，三星推出了Galaxy Note系列平板手机。结果证明，这种小尺寸的平板手机要比大尺寸的平板电脑更受欢迎。

亚马逊也发布了一系列Fire平板电脑，成为苹果在平板电脑领域的最大对手，但仅仅是因为它的低售价，因为Android系统难于适应更大尺寸屏幕，应用开发者也并未全面拥抱Android上的平板电脑应用。

Galaxy Note的成功和苹果在iPad Mini上的试验，为Android在大尺寸手机、而不是平板电脑上取得真正成功创造了机会。但这只停留在理论层面，即便是在今天，iPad也没有一个明确的竞争对手。亚马逊、三星、微软以及其他公司只是在整个平板电脑市场开辟了一个不同的细分领域，提供不同于iPad的特色。

会向笔记本转型吗？

一路走来，苹果也在适应市场的变化。尽管iPad在十年前发布时是一款纯平板电脑，但是到了2020年，它似乎越来越向着Surface的设计发展。现在，所有苹果大尺寸iPad设备都支持键盘和手写笔。多年来，这些外设都是Windows平板电脑市场的特色。苹果还一直在调整iPadOS，使其能够处理更多像笔记本那样的任务。

iPad Pro已配备手写笔

长期以来，iPad一直按照苹果规划的那样作为第三类设备使用，也基本完成了乔布斯设定的擅长处理消费类任务的目标。但是，它从未消灭过上网本，后者只是仅仅进行了调整发展成了触摸屏笔记本，这在一定程度上得益于英特尔在超极本上的大量宣传。现在，上网本就相当于配备了触摸屏的Windows笔记本，即便是售价更低。

iPad可能已经改变了平板电脑市场，但现在似乎正向着其它设备类型发展。未来十年，iPad将确定它仍是介于智能机和笔记本之间的第三类设备，还是准备全面拥抱作为笔记本的日子。