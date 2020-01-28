WG捐款1000万美元由360执行，周鸿祎：专款专用

世界顶级游戏制作及发行公司Wargaming（以下简称WG）今天宣布，将捐赠1000万美元，用于中国境内新型冠状病毒肺炎的专项救助。此项捐助工作将全权交由其中国战略合作伙伴360集团落地执行。在国内医疗物资产能不足的情况下，1000万美元将优先用于境外采购医疗防护物资。

WG管理层表示，他们密切关注中国境内爆发的疫情发展，并决定加以援手。WG首席执行官Victor Kislyi表示：“疫情形势严峻，亟需外界援助。此刻每一小时，每一天都非常重要，全世界都应就疫情发展采取迅速行动。”之所以选择360集团作为唯一合作伙伴，是因为过去一段时间，与这位战略伙伴在中国市场所达成的高效合作。

以下为360集团承诺：

1、全程透明接受监督

360集团董事长兼CEO周鸿祎表示，感谢WG的爱心和信任。360集团已连夜成立WG专项援助工作组，确保从物资采购、质量把控到账目核管都做到公开透明，专款专用，让每一分善款、每一只口罩都能真正为一线医务人员所用。他同时承诺，专项工作组的所有援助工作，都会保留相应的验收资料，接受WG及社会大众的监督。

鉴于当前最急迫的困难是前线医务人员的防护物资短缺，由物资短缺引起的医护人员感染，人数一直在增加；用于确诊的高科技设备也明显不足，常常出现几百人排队的情况。所以，WG将与360集团合作，优先通过合规渠道在海外大量采购医用口罩、防护服、护目镜、防疫手套等基本防护物资，以及移动DR、负压救护车以及CT机等医学设备，尽快送抵疫区。

2 加速海外医用物品采买

360公益基金会已与海外厂商协定了50万个口罩等医疗物资，将使用WG专项援助资金采买。

同时WG已立即启动全球采购行动，在世界范围内寻找大宗医疗器械生产厂商，包括但不限于医用口罩、医用手套、消毒液、防护服、防护眼镜等。海外物资采买事项由WG直接办理，待物资送抵边境口岸后，一切通关申报手续及后续的核查、质检、运输、发放工作则均由360集团落地执行，充分将供、输两端的速度调动起来，在最快的时间内驰援武汉。