苹果供应链可能因冠状病毒疫情爆发而出现断裂

农历新年假期过后苹果公司以中国为主的制造基地可能面临生产中断。新型冠状病毒疫情在中国多地爆发，迄今已造成逾100人死亡。

全球所有的iPhone几乎都是在富士康与和硕集团在中国的生产基地装配，富士康的厂址在郑州，和硕则是在上海附近。这两个地方虽然距离疫情爆发中心武汉超过500公里，但并不能使工厂免受影响。

市场分析机构Moor Insights & Strategy的资深行业分析师帕特里克·穆尔黑德（Patrick Moorhead）表示：“我无法想象供应链不会受到干扰，如果原材料、制造、组装、测试和运输方面出现重大问题，生产就会中断。”

投资者和分析师期待苹果首席执行官蒂姆·库克在周二有关最新季度财务业绩的电话会议上评论冠状病毒及其对苹果的影响。库克周末发推文称，苹果公司“将向当地团体捐款，帮助支持所有受病毒影响的人”。

此前有报道称，苹果公司一直在增加产量以满足比预期更高的iPhone需求。该公司通常会在9月左右推出新的高端iPhone，因此冠状病毒不太可能对这些生产计划产生重大影响，但是该公司还准备2月份开始大规模生产新的低价iPhone，这方面可能面临风险。

新款低价iPhone据称将于2月份量产

苹果在中国的零售和企业实体中大约有10，000名直属员工，其供应链上还有数百万名工人为苹果生产iPad，iPhone和Apple Watch等产品。这些员工中的许多人已经回乡过年，苹果没有透露是否要求他们待在家里更长的时间以防止病毒传播。中国当局实施了严格的旅行限制，对人口超过1100万的整个武汉市予以隔离封锁。

韦德布什证券（Wedbush Securities）的分析师丹-艾维斯（Dan Ives）表示：“如果富士康和中国其他零部件制造中心的员工被限制旅行，供应链中断问题将是一个令人忧心的问题。若中国的疫情进一步蔓延，可能会对供应链产生负面影响，这是投资者主要的担忧。”

然而，苹果发言人拒绝置评。

富士康表示，正在监测中国的情况，并遵循所有建议的健康做法。该公司拒绝评论特定地区的生产，但表示：“我们可以确认我们已经采取措施确保能够继续履行所有全球制造义务。”

彭博行业研究分析师马修·坎特曼（Matthew Kanterman）表示，郑州工厂所在的河南省确诊冠状病毒病例数量正在上升，这可能导致富士康或当地政府关闭工厂以防止疫情进一步蔓延。他援引政府和IDC的数据称，去年河南省占中国智能手机出口的四分之一，而中国的出口占全球智能手机销售的27%。

一位知情人士透露，苹果正在为冠状病毒爆发的极端情况做准备预案，暂时不会对生产计划产生直接的重大影响。但即使如此，由于大量组装工作是在中国完成，所以组装线工人的短缺将直接影响发货数量。

尽管苹果在武汉没有任何门店，但该公司在中国大陆有数十家零售店。该公司尚未宣布任何关店计划，不过根据其零售网站的评论，苹果已将中国多家门店直至2月7日的营业时间缩短。

除了本地员工外，苹果公司还依赖许多美国员工来往中美之间，据美联航去年披露的数据，苹果每年单单旧金山和上海之间的航空差旅费用就达到3500万美元，包括每天50个商务舱座位。这些出差主要是为了支持研发部门，疫情爆发会对研发产生何种影响目前还未可知。