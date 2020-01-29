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苹果发布 iOS 13.3.1 / iPadOS 13.3.1 正式版更新

2020/1/29 3:27:21来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月29日消息 今日凌晨，苹果发布了 iOS 13.3.1 / iPadOS 13.3.1正式版更新，距上一个正式版本更新已过去一月有余。 iOS 13.3.1 / iPadOS 13.3.1 包括了错误修复和改进，并修复了在未输入“屏幕使用时间”密码的情况下可在“限定通信”中添加联系人等问题。

iOS 13.3.1

iOS 13.3.1包括了错误修复和改进。本更新：

  • 修复了在未输入“屏幕使用时间”密码的情况下可在“限定通信”中添加联系人的问题

  • 添加了控制U1超宽带芯片使用定位服务的设置

  • 解决了编辑iPhone 11或iPhone 11 Pro上拍摄的Deep Fusion照片前可能产生短暂延迟的问题

  • 解决了“载入远程图像”设置停用时，“邮件”可能仍载入远程图像的问题

  • 修复了可能导致“邮件”中出现多个撤销对话框的问题

  • 解决了FaceTime通话可能使用后置超广角摄像头而不是广角摄像头的问题

  • 解决了可能无法通过无线局域网推送通知的问题

  • 解决了在特定型号的车辆上通话时声音可能失真的CarPlay车载问题

  • 为HomePod加入了印度英语的Siri声音。

iPadOS 13.3.1

iPadOS 13.3.1包括了错误修复和改进。本更新：

  • 修复了在未输入“屏幕使用时间”密码的情况下可在“限定通信”中添加联系人的问题

  • 解决了“载入远程图像”设置停用时，“邮件”可能仍载入远程图像的问题

  • 修复了可能导致“邮件”中出现多个撤销对话框的问题

  • 解决了可能无法通过无线局域网推送通知的问题

  • 为HomePod加入了印度英语的Siri声音

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关键词：苹果iOSiPadOS

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