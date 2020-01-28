苹果上半年拟生产8000万部iPhone，全年增产10%

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IT之家1月28日消息 据《日经新闻》报道，苹果已告知供应商今年上半年将生产8000万部iPhone，全年增产10%。
报道中提到，预计将于今年春季发布的低价iPhone对于苹果的供应商企业有着积极影响。同时文章还提到了对现有的新型冠状病毒的担忧，其担心新冠病毒对新款低价iPhone的生产可能会造成影响。
根据目前已掌握的爆料信息显示，这款低价iPhone将搭载A13处理器，搭配3GB内存，存储为64GB起步。售价则为399美元起，约人民币2700元。
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