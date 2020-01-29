苹果Q1财报解读：iPhone结束“自由落体”，疫情增加不确定性

在iPhone业务营收一年来首次实现增长，AirPods等配件需求飙升的推动下，苹果公司第一财季(日历年第四季度)营收和净利润双双超出华尔街预期。

苹果

截至12月28日的2020财年第一季度，苹果营收为918亿美元，超出金融数据提供商路孚特IBES系统预估的885亿美元；净利润同比增长11%至222.4亿美元，一年多来首次实现利润增长，并创下新纪录。



iPhone王者归来

苹果iPhone业务第一财季净销售额为559.57亿美元，较上年同期的519.82亿美元增长8%，超出了分析师预计的516亿美元，一年来首次实现增长。2019财年的四个季度，苹果iPhone营收分别同比下滑15%、17%、12%、9%。

苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在电话会议上称，iPhone 11和iPhone 11 Pro推动了手机业务的增长，并把这些因素考虑到了公司预期中，他把iPhone 11系列手机称之为“我们史上最强的iPhone阵容”。据他透露，iPhone 11是第一财季每周最畅销iPhone机型。

iPhone营收恢复增长

为了推动智能机业务的增长，苹果计划在今年发布新款低价版iPhone机型，以更新2016年发布、售价399美元的iPhone SE机型。苹果预计还将在今秋发布首批5G手机，以利用上新一代无线网络的速度。华尔街分析师预计，5G版机型将帮助iPhone出货量在2021年恢复增长。

此外，苹果可穿戴部门第一财季营收达到100亿美元，超出了95亿美元的分析师预期，较上年同期的73亿美元增长37%，超出了Mac业务的72亿美元营收。投行伯恩斯坦公司分析师托尼·萨克纳吉(Toni Sacconaghi)在写给客户的研报中称，单是无线耳机AirPods的第一财季销售额就可能达到35亿美元至40亿美元，同比增长150%。

大中华区反弹

苹果大中华区营收在第一财季实现反弹，销售额为135.78亿美元，较上年同期的131.69亿美元增长3%。大中华区目前是苹果的第三大市场，在苹果总营收中的占比为14.8%，落后于美洲和欧洲。

苹果大中华区营收走势

库克在电话会议上指出，iPhone第一财季销售额在中国内地实现了两位数百分比增长，苹果在前四大畅销机型中占据了三席。

市场研究公司Canalys的报告显示，iPhone第四季度中国销量下降12%至1010万部。Canalys认为，苹果通过降低iPhone 11的售价减轻了手机业务面临的挑战，提高了市场份额。Canalys预测，随着苹果在中国发布5G版iPhone，手机销量将改善。

疫情造成的不确定性

中国爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对苹果构成了新挑战，该市场为苹果贡献了近五分之一的营收。同时，苹果还依赖中国的庞大劳动力为其组装在全球销售的大多数iPhone、iPad以及Mac。

库克称，在新型冠状病毒继续传播之际，公司限制了员工赴中国旅行，只限于“至关重要的出差”。他还表示，苹果正在减少中国零售店的营业时间，已经关闭了一家零售店。库克还表示，第二财季营收展望区间扩大到40亿美元反映了新型冠状病毒疫情以及它所产生的不确定性。苹果在武汉的部分供应商也受到了疫情的影响，该公司将与供应商合作减轻生产损失。

“库克已经大举押注中国市场，因此苹果在销售和供应链受到的影响将超过其他大多数公司。”沃尔夫研究公司(Wolfe Research)科技分析师史蒂夫·米卢诺维奇(Steve Milunovich)称。

米洛诺维奇指出，苹果或许能够管理好中国消费者因为卫生疫情在农历新年减少购物而产生的收入损失，但是如果工厂生产中断，苹果将面临更糟糕的处境。

自从苹果在一年前下调营收预期以来，该公司股价已经增长了一倍以上。这一年来，苹果下调了中国手机售价以刺激销量，与高盛联手发布了信用卡，推出了游戏和电视订阅服务。