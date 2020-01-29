卢伟冰谈屏下摄像头技术：离达到量产效果还有距离

IT之家1月29日消息 关于屏下摄像头，本月初沈义人在预热OPPO Find X 2时曾表示要考虑大规模量产性，所以极大概率不会搭载屏下摄像头。现在，卢伟冰也公开谈到了屏下摄像头技术，他表示以目前的技术能力，无法找到兼顾显示效果和相机效果的有效方案，离达到量产效果还有距离。

卢伟冰表示，屏下摄像头技术（CUP: Camera under Panel）在手机上的应用，可在不牺牲空间的情况下从而达到真正全面屏的效果，但目前的技术实现还有很多困难。简单来说，就是屏幕的PPI和透过率的矛盾。



目前的屏幕PPI大约在400左右，而PPI在这个水平，相机中光的透过率是很低的，这样就严重影响了拍照效果。如果把PPI降低，提高透过率，就会出现显示区域的PPI和整个屏幕的PPI差距很大，从而出现显示区域有色块等现象。



所以，以目前的技术能力，无法找到兼顾显示效果和相机效果的有效方案。虽然小米在2019年就发布了基于CUP的技术DEMO，但离达到量产效果还是有距离。





不久前，旷视联合中国信息通信研究院泰尔终端实验室共同发布了《2019智能手机影像技术应用观察及趋势分析》白皮书。白皮书认为，随着人工智能技术在智能手机拍照领域的成熟运用，影像技术已经成为影响手机销量的重要指标之一。白皮书预测，2020年智能手机影像应用领域的变革将主要集中在AI算法芯片化加速产品落地、指纹识别芯片的借势再起、ToF镜头将大幅增加、摄像头及传感器将持续创新、屏下摄像头2020年或将商用、潜望式摄像头将成为中低端手机的标配等几个方面。