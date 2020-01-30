特斯拉：预计Model Y将于2021年在上海工厂投产

北京时间1月30日凌晨消息，据特斯拉财报，Model Y电动汽车已经在美国加州弗利蒙特工厂提前投产，该工厂2020年一季度末就会开始交付Model Y。预计Model Y电动汽车将于2021年在上海工厂投产。

到2020年中期，当完成扩张之后，加州弗利蒙特工厂的Model 3和Model Y装配产能应当会达到每年50万辆。预计德国柏林/Brandenburg工厂将在2021年进行首批车辆产品的交付。