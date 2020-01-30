王腾曝光小米10屏幕截图：左上角挖孔+曲面屏

IT之家1月30日消息 昨日晚间，小米公司产品总监王腾在微博曝光了一张屏幕截图，图上带有工程机专有的全屏IMEI。

数码博主@数码闲聊站 表示，这款手机便为小米10。截图显示，小米10采用左上角挖孔屏。

根据此前信息，小米10系列均采用左上角挖孔曲面屏，支持90Hz刷新率，搭载高通骁龙865处理器，后置108MP竖排四摄。

目前，小米10标准版已获得入网许可证。此前的3C认证信息显示，型号为M2001J1E、M2001J1C的小米5G新机最高支持66W快充。