腾讯悄悄低头，同意苹果分账微信付费文章营收

北京时间1月30日消息，2012年，腾讯在微信平台上推出一项内容发布功能。与在浏览器上加载相比，通过微信发布的文章加载速度更快，有助于把用户锁定在微信后花园内。

通过微信发布的文章供用户免费阅读，不过腾讯2017年推出了一项打赏功能，使得用户能够对自己喜欢的作者付费。腾讯会从用户的“打赏”中分账一部分，促使苹果声称它可以从通过iOS设备进行的“打赏”中分账30%，因为“打赏”等同于应用内购物。

2018年，苹果和腾讯握手言和，化解了在这一问题上的分歧。双方同意，“打赏”将完全归于内容创作者，它们均不从中分账。这一协议被认为是苹果接受了城下之盟，表明微信的应用内生态链离开苹果也可以流畅地运转。

但是，最近腾讯开始对微信上的部分文章收费。腾讯此举并不让人感到意外，因为与“打赏”相比，付费文章能带来更稳定的营收，但出人意料的是，腾讯同意苹果对微信付费文章带来的营收分账30%。这一妥协是否意味着，苹果在与腾讯的较量中占了上风？

腾讯是咋想的？

微信是用户最多的中国消息平台。上一季度月活跃用户同比增长6%至11.5亿。

腾讯2017年推出了微信小程序功能，小程序在微信平台上运行，相当于使腾讯获得了一个独立于iOS和Android的移动应用生态链。

2018年，微信平台上的小程序数量超过100万，相当于苹果中国版App Store应用商店规模的约半数。腾讯称，上一季度小程序日活跃用户数量同比增长45%至3亿。

对于变现而言，不断增长的微信小程序生态链似乎是一座金矿。无需离开微信，中国Android手机用户可以直接通过腾讯旗下微信支付购买小程序提供的服务——例如打车、购物、外卖和游戏。iOS用户通常会被引流到另一个小程序，在外部浏览器中完成支付，绕开苹果有关应用内购物的规则。

苹果多次向腾讯施压，要求把小程序支付作为应用内购物对待，给予它30%的分账，但腾讯没有就范。但是，腾讯突然同意向苹果支付付费文章营收30%的分账，意味着双方的僵局接近打破。

腾讯分账对苹果有多大帮助

上一财季，大中华区为苹果贡献了15%营收。服务业务占到苹果总营收的14%，苹果服务业务包括App Store、Apple Music、Apple TV、Apple Pay等。

市场研究公司Canalys的数据显示，2019年苹果是中国第五大手机厂商，但年出货量下降了21%。相比之下，华为出货量增长了35%，巩固了其中国第一大手机厂商的地位。

面对iPhone中国出货量不断滑坡的不利局面，苹果需要更加倚重App Store——在苹果服务业务营收中占有相当大比重。腾讯利用小程序给苹果的这一战略制造了障碍，有可能把苹果挡在中国支付市场之外。

乍一看，腾讯给予苹果付费文章分账的决定似乎是橄榄枝，但这可能仅仅是为了平息对它的不满。腾讯此举可能会略微增加苹果在中国市场的营收，但不足以弥补由不断放缓的硬件销售带来的损失。

结论

腾讯并非是唯一一家对苹果“应用商店税”说不的公司。通过引流用户借助外部浏览器而非在它们的iOS应用内付费，Netflix和Spotify也避开了苹果“应用商店税”。这些冲突表明，苹果对于规模更大的科技巨头无计可施，没有App Store，它们也能吸引新用户，留住老用户。

苹果有关付费文章的决策表明，它乐意与苹果交好，不过投资者千万不要认为苹果占据了上风，微信仍然是中国占有主导地位的消息和小程序生态链，在谈判更有利的合作条件方面，苹果筹码并不多。