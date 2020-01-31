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微软Windows 10版本1909份额占比已达15%，Surface Pro 4仍称霸

2020/1/31 7:19:26来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月31日消息 统计机构AdDuplex已经发布了2020年1月的最新数据报告，向我们详细介绍了不同Windows 10版本的市场份额。根据统计，Windows 10 v1903表现最好，目前在Windows 10最常用版本的列表中排名第一。

如上图所示，2019 Windows 10更新五月版（1903）使用份额现在为53.4％。对比之前已经下降了约3％的份额。这可能是由于Windows 10 v1909的发布，该版本现在拥有15％的市场占比份额。微软仍在分阶段推送Windows 10 v1909，目前采用速度还很慢。

紧接着Windows 10版本1903的是Windows 10版本1809，占有22％的份额，低于2019年10月份的25％份额。另一方面，Windows 10版本1803的使用份额下降幅度很大，从去年10月份的13.6％下滑至如今的5.6％。

在Surface设备采用率方面，Surface Pro 4设备仍然排名第一，占比17.4％，其次是Surface Pro（2017），占比14.7％。有趣的是，Surface Go的使用率达到了14.5％，目前已接近Surface Pro（2017）和Surface Pro 4。Surface Laptop 3和Surface Pro 7也分别占据1.42％和5.06％的份额。

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关键词：Windows 10微软

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