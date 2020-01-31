腾讯视频推出“在家上课啦”，还将免费展播《急诊科医生》等

近日，各地中小学延缓开学，多地省市教育局下发通知，要求在疫情防控时期开展中小学在线教学工作，要求利用互联网开展在线教学，做到延迟开学不停学，实现教师和学生“在家上课”。

日前，腾讯视频、企鹅辅导联合23家机构，发起推出“在家上课啦”计划，面向学前、中小学生等群体，免费提供100门课程，20000分钟精品课程。同时企鹅辅导将同步直播13200分钟公开课，并联合众多一线教师进行在线答疑。

根据学前、中小学生的不同需求，“在家上课啦”系列课程内容陆续上线，将于2月5日在腾讯视频、企鹅辅导APP全面开放，并将持续更新。课程涵盖幼儿园小班，幼儿园大班，小学，初中四个阶段的学习计划，小学阶段包括数学、语文、英语、趣味知识。幼儿园阶段主要以常识百科、能力培养、情商教育、学科知识、行为习惯五个维度为学生们安排线上课程，腾讯视频也希望借此类似K12教辅课程、亲子教育云课堂以及寓教于乐动画片，不仅帮助学生完成课程，也借助多样的媒体形式提高他们的学习兴趣和学习效果。

除此之外，为了丰富广大用户春节期间的精神文化生活，腾讯视频也排播《急诊科医生》《大江大河》《都挺好》等涵盖剧集、综艺、动漫、纪录片等品类在内的60余部优质作品，进行集中主题免费展播。