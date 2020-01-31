小米8SE/Redmi K30等4款机型新增语音唤醒小爱同学

小米MIUI官方宣布，新增Redmi K30、红米Note 5A、小米8SE、小米Note3 四款机型支持亮屏唤醒小爱同学。

根据下图升级小爱同学APP至相应版本，在设置→小爱实验室→开启语音唤醒即可体验。

目前，新型冠状病毒感染肺炎疫情状况依然严峻，希望大家都多多注意身体，做好防护措施降低感染风险，平安健康。

有两种方式可了解肺炎疫情实时动态：

①打开小爱捷径，点击新增“实时肺炎疫情”卡片；

②对小爱同学说“实时肺炎疫情”也可以查看实时疫情信息。