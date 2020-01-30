Kantar：2019年Q4智能手机销量iPhone 11占主导

IT之家1月30日消息 据外媒报道，Kantar Group发布了最新的智能手机出货量报告，涵盖了2019年10月至12月的期间。主要要点是iPhone 11的强劲销售业绩，该产品在欧洲，美国，日本和澳大利亚的市场上表现良好。在第四季度，欧洲五个主要市场（法国，德国，意大利，西班牙，英国）出货的所有智能手机中，有24.3%设备搭载了iOS系统。

在欧洲和美国，iPhone 11占所有智能手机出货量的10%，这是去年同期iPhone XR份额的两倍以上。Kantar的分析师指出，三星改良后的Galaxy A系列在美国的销量相当不错，旗舰机Galaxy S和Note系列的销量也因此受到蚕食。总体而言，三星在美国的市场份额略有上升。

华为在欧洲的份额继续下滑。第四季度，华为/荣耀在欧洲的综合份额下降了4.4%，至16.4%。相比之下，其中国竞争对手小米增长了+ 7.2%，达到了14.2%的份额，与欧洲第三名仅一步之遥，仅次于三星和苹果。由于小米仍未触及英国市场，因此有可能在欧洲排名第三。

在中国市场，华为和荣耀在第四季度合计占据了44.2%的市场份额，同比增长5.4%。本土的主要挑战者小米，OPPO和vivo的份额在同一时期都下降了。