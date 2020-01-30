内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

Kantar：2019年Q4智能手机销量iPhone 11占主导

2020/1/30 15:48:44来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月30日消息 据外媒报道，Kantar Group发布了最新的智能手机出货量报告，涵盖了2019年10月至12月的期间。主要要点是iPhone 11的强劲销售业绩，该产品在欧洲，美国，日本和澳大利亚的市场上表现良好。在第四季度，欧洲五个主要市场（法国，德国，意大利，西班牙，英国）出货的所有智能手机中，有24.3%设备搭载了iOS系统。

在欧洲和美国，iPhone 11占所有智能手机出货量的10%，这是去年同期iPhone XR份额的两倍以上。Kantar的分析师指出，三星改良后的Galaxy A系列在美国的销量相当不错，旗舰机Galaxy S和Note系列的销量也因此受到蚕食。总体而言，三星在美国的市场份额略有上升。

华为在欧洲的份额继续下滑。第四季度，华为/荣耀在欧洲的综合份额下降了4.4%，至16.4%。相比之下，其中国竞争对手小米增长了+ 7.2%，达到了14.2%的份额，与欧洲第三名仅一步之遥，仅次于三星和苹果。由于小米仍未触及英国市场，因此有可能在欧洲排名第三。

在中国市场，华为和荣耀在第四季度合计占据了44.2%的市场份额，同比增长5.4%。本土的主要挑战者小米，OPPO和vivo的份额在同一时期都下降了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone11小米华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    