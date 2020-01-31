马斯克再爆惊人奇葩说：起初我真不想做特斯拉CEO

众所周知，由于特斯拉，埃隆·马斯克成为了行业的偶像和富翁。据外媒报道，1月22日，特斯拉市值首次突破1000亿美元大关。在汇报了远超预期的第四季度财报后，该公司股价大幅上涨。如果特斯拉继续达成股票里程碑的目标，马斯克将获得丰厚的薪酬待遇，包括价值超过550亿美元的期权。

但是马斯克在《Third Row Tesla》播客的最近一集中表示，起初，他真的不想成为特斯拉的首席执行官。

实际上，马斯克对自己如何管理公司有完全不同的想法。

他回忆说，2003年，自己在试驾了一款名为tzero的电动汽车模型后受到启发，打造了一款纯电动跑车。当时年仅32岁的他，正因为两次成功的创企出售而成为百万富翁。

“第一款tzero模型实际上没有门、车顶、安全气囊或有效的冷却系统。可以说，它不是安全或可靠的，”他说。

根据马斯克的说法，该模型的制造商AC Propulsion对将tzero推向市场毫无兴趣，但他坚信这是可以奏效的。所以，马斯克向AC Propulsion创始人Alan Cocconi和首席执行官Tom Gage询问自己是否可以将tzero商品化。据马斯克说，他们同意了。

当时，美国市场只有混合动力电动汽车（同时配有汽油和电动马达）：本田于1999年发布了Insight，丰田于2000年发布了Prius。

创办一家全新电动汽车公司的唯一问题是，马斯克已经在一年前成立了航空航天公司SpaceX，不想再成立一家新公司。据他称，在SpaceX，他已经每周工作80个小时，他想避免每周工作160个小时。

因此，AC Propulsion首席执行官Gage建议马斯克与电动汽车初创公司特斯拉进行交流。马斯克认为，通过与另一家公司合作，他仍然可以经营SpaceX，并在业余时间追求自己对于电动汽车的热情。

“我认为这并不容易，但是我想也许我可以每周分配20到30个小时来从事产品工程工作，然后其他人可以解决剩下的事情，”马斯克说。“但是这样的解决方案并没有奏效。”

据外媒报答，马斯克利用自己出售PayPal的资金，于2004年向特斯拉投资了630万美元。

当时，该公司拥有五位联合创始人：Martin Eberhard和Marc Tarpenning（他们于2003年创办了最初的特斯拉），以及Ian Wright、JB Straubel和马斯克。

但是根据马斯克的说法，在任命首席执行官的过程中充满了“戏剧性”。

马斯克在播客中表示：“由于我真的不想当首席执行官，并正在努力使SpaceX正常运转，所以他们让我选择CEO。”

根据马斯克的说法，他将人选固定在了Eberhard和Wright之间。他最终在Straubel和Tarpenning的帮助下选择了Eberhard。

然而，Eberhard和Wright对事情的记忆却有所不同。

Wright在接受采访时表示：“这不是真的。”他说，当他们遇见马斯克时，“Martin已经是特斯拉的首席执行官了”。

Wright说：“除了Martin担任首席执行官以外，没有任何人在讨论CEO人选问题。”据他说，马斯克表示自己会担任董事会主席。

Eberhard也不同意马斯克的说法。“我当时是首席执行官，而马斯克只是董事会成员。”

无论如何，Wright于2004年离开了特斯拉。（Wright认为是自己选择离开，而Eberhard则认为他是被解雇的。）

在2004年至2007年之间，特斯拉团队致力于第一款特斯拉跑车Roadster的研发，同时也在寻找投资者。根据马斯克的说法，在Eberhard担任首席执行官的情况下，他们起步艰难。

马斯克在播客上说，早期的特斯拉经历了障碍，包括一个有缺陷的原型。

马斯克在谈到第一个原型时说：“我们真的只是将电动汽车零件塞入了Lotus Elise之中。”（跑车制造商Lotus允许特斯拉在其英国工厂制造和测试Roadster。）

“回想起来，这不是一个好主意，”马斯克在播客中说。“最终，这辆车比Elise重60%。我们遇到了很多麻烦，成本也疯狂上涨。”

据外媒报道，Roadster的生产原本定于2007年9月开始，价格为10.9万美元。但是，那年夏天，内部审计发现每辆汽车的生产成本实际上为14万美元。马斯克将责任归咎于Eberhard。

“显然，我们必须解雇Eberhard，我们对此别无选择，”马斯克在播客上说。“当时真的很糟糕。”

“关于2007年审计的故事是不真实的，是诽谤性的，”Eberhard表示。（Eberhard在2009年起诉马斯克和特斯拉诽谤，指控他被迫离开公司。后来他放弃了诉讼。）

Michael Marks之后接任了临时CEO一职。随后，Ze’ev Drori出任了首席执行官，并于2008年推出了Roadster，标价六位数。

在决定将自己的更多财产投入公司之后，马斯克终于在2008年10月出任首席执行官。马斯克和他的兄弟、特斯拉投资者Kimbal Musk在播客上表示，由于特斯拉不是典型的汽油车公司并且具有创业文化，因此很难找到合格的首席执行官。

Roadster于2009年开始生产，特斯拉于2010年6月上市。

即便成为了上市公司，其道路也很坎坷，但如今，特斯拉拥有六种车型，其中包括全新的Cybertruck。特斯拉还销售家用太阳能产品。

一路上，马斯克和特斯拉都不断受到称赞和批评：马斯克经常因过度承诺和生产延误而被批评，公司股价甚至在去年六月跌至三年新低。更不用说他在证券交易委员会（已和解）和最近的诽谤诉讼（他获胜了）中的麻烦。

但是至少对于马斯克来说，情况似乎已经好转了——特斯拉开始在全新的上海工厂生产Model Y之后，其股价创下了历史新高。结果，特斯拉成为第一个达到1000亿美元大关的美国上市汽车制造商。

据《福布斯》报道，如今马斯克的身家已接近350亿美元，并拥有特斯拉约20%的股份。（根据CNBC的数据，截至5月，SpaceX的估值约为330亿美元。）

当然，特斯拉的成功与马斯克最初试图避免的计划有关。2018年，马斯克在接受电视节目采访时表示，他在遇到Model 3生产问题后每周在特斯拉工作120个小时。

“特斯拉是一家你会竭尽所能不想成为CEO的公司，”Kimbal Musk在播客中表示。

“是的，”马斯克说。“这会被误解为我不喜欢特斯拉，但我真的很喜欢特斯拉。我并不是为了夸张，但我的意思是这种疼痛程度是极端的。”