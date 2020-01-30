特斯拉高管解读财报：会在机场安装更多超级充电装置

北京时间1月30日下午消息，特斯拉汽车今天公布了2019财年第四季度财报。报告显示，特斯拉汽车第四季度总营收为73.84亿美元，与去年同期的72.26亿美元相比增长2%；净利润为1.32亿美元，相比之下去年同期为2.10亿美元；归属于普通股股东的净利润为1.05亿美元，与去年同期的1.40亿美元相比下降25%。特斯拉汽车第四季度业绩超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价大幅上涨逾7%。

财报发布后，特斯拉CEO埃隆·马斯克等高管对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

个人投资者：考虑到加利福尼亚州所有新房建造都需要安装太阳能设备，目前有无来自该州房屋建造公司的太阳能玻璃屋顶大单？公司今年是否为该州太阳能玻璃屋顶安装设定目标？

埃隆·马斯克：我们确实看到了在比较小的基数基础之上，对于太阳能玻璃屋顶需求出现的指数级增长。特斯拉与房屋建造公司和屋顶安装公司合作，目标是北美每年400万个新屋顶安装的市场。市场对于公司产品的兴趣很大，目前我们需要不断优化安装流程，培训安装人员。我认为未来会有很大比例的房屋屋顶都会使用太阳能玻璃屋顶，无论是不是特斯拉的产品。可能大家未来在建造房屋的时候都要问自己一个问题，那就是你想要一个能发电的“活”屋顶？还是一个不能发电的“死”屋顶？我想大家的答案将会是前者，因为首先从外观上看就更好，而且寿命更长，这也是我们想要的未来。这是一个非常具有革命性的产品，当然有很多挑战需要克服，但是这些挑战一定会被克服，这是特斯拉需要最优先解决的问题。Buffalo工厂目前进展非常不错。

个人投资者：公司会否在特斯拉车辆实现完全自动驾驶功能之前，推出一款招车应用？会否变更保险条款来保证特斯拉车主可以驾驶这类网约车辆？如果可能，是否计划的时间点？首批服务地点会否包括加州的机场？机场会否增加更多超级充电装置？

埃隆·马斯克：我认为在推出自动驾驶出租车服务之前，特斯拉车主应该可以开展网约车服务，完全自动驾驶技术不是网约车服务开展的障碍，我们也很可能这样做。关于超级充电装置，是的，我们会在机场安装更多这类装置，当然有特斯拉超级充电装置的地方也会有普通充电装置。

高管：关于保险的问题，我们愿意为特斯拉车主提供网约车服务提供便利，改变保险条款，但是目前还遵循以往的条款，如果有服务范围的变化，我们会进行相应的调整。