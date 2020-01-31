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特斯拉：LG化学和宁德时代将成电池合作伙伴

2020/1/31 13:44:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月31日消息 据澎湃新闻援引路透社报道，特斯拉1月29日表示，已与韩国LG化学有限公司和宁德时代新能源科技股份有限公司就电池供应达成合作，但供应协议规模相对较小。

在特斯拉来华建厂之前，松下集团一直都是其唯一动力电池供应商。

宁德时代是国内动力电池龙头企业，业务涵盖新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，拥有动力和储能电池领域包括材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用的核心技术。数据显示，宁德时代去年三季度的装机量为7.79GWh，第三季度市占率达63.6%。

去年12月，工信部发布2019年第11批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》显示，国产特斯拉Model 3的型号名为TSL7000，同时应用松下和LG化学的电芯，两种电芯版本产品的NEDC续航里程分别为445km和455km，电池系统能量密度分别为145Wh/kg和153Wh/kg。

特斯拉日前发布的2019年第四季度财报显示，公司报告期内总营收73.84亿美元，同比增长2%；净利润为1.05亿美元，同比下降25%；调整后的每股收益2.14美元。但、由于去年上半年亏损11.1亿美元，特斯拉2019年全年仍亏损8.62亿美元，亏损额较上年的9.76亿美元略有收窄。

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关键词：特斯拉

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