IT之家1月31日消息 随着特斯拉的股票飞涨,其创始人埃隆·马斯克似乎心情大好。今天,马斯克发布了一系列推文,表示他已经写了一首原创歌曲,名为《Don't doubt yer vibe》,并将其发布在了Emo G Records上。

Emo G Records是去年三月马斯克推出的准唱片公司,当时,他已经上传了一首单曲,名为《RIP Harambe》。目前,该曲目在Soundcloud上的播放量超过250万。

而关于《Don't doubt yer vibe》,马斯克又通过一系列推文做了介绍,这首歌的歌词也是他写的,同时马斯克展示了其中的一段歌词:

Don't doubt your vibe,

because it's true.

Don't doubt your vibe,

because it's you.