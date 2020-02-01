等等党歇了，任天堂今年没有Switch Pro新型号主机

IT之家2月1日消息 任天堂官方已经确认，2020年将没有新的Switch型号，这意味着索尼PlayStation 5和微软Xbox Series X将面临互相竞争。

在公司最新的企业管理政策简报中，任天堂总裁古川俊太郎表示，公司“没有计划在2020年推出新的Nintendo Switch型号。”

唯一例外的是受《Animal Crossing: New Horizons》启发，将推出新的、漂亮的Nintendo Switch联动型号。独特的Joy-Con控制器，背面自定义设计以及特殊的Nintendo Switch基座，3月13日北美上市，售价299.99美元。

古川俊太郎还表示：“根据游戏机平台的传统观点，Nintendo Switch应该进入硬件生命周期的中间阶段。” “但我们相信，我们已经为Nintendo Switch寻求进一步的增长机会奠定了基础。”

古川俊太郎还表示，任天堂认为“我们尚未充分传达Nintendo Switch Lite的特殊功能和吸引力，因此我们将继续解决这一问题。”

因此，任天堂不愿意发布另一种Switch型号，而是着眼于软件的长期增长，激发Nintendo Switch Lite的吸引力，并建立“与消费者的良好而持久的关系”。