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后摄模块凸起程度各不同：三星Galaxy S20系列手机全阵容真机照曝光

2020/2/2 5:02:25来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家2月2日消息 继早前三星手机官方放出最新的Galaxy S20系列官方预热视频后，有关Galaxy S20全系手机真机实拍照片也在网上流传开来。

从网传真机照来看，三星Galaxy S20系列手机摄像头模块的凸起程度各不相同，这似乎也暗示了三星Galaxy S20手机的摄像头配置差异。其中Galaxy S20 Ultra上的相机凸起非常明显，除此之外三款手机的背部设计语言相同。

根据现有爆料，预计三星Galaxy S20系列包括三款手机：Galaxy S20，S20 +和S20 Ultra，屏幕尺寸方面分别采用的是6.2英寸、6.7英寸、6.9英寸120Hz刷新率infinity-O AMOLED屏幕，均预装Android 10。配置方面，三星Galaxy S20 5G配备1200万像素后置三摄，内置4000mAh电池；Galaxy S20+ 5G配备1200万像素后置四摄，内置4500mAh电池。S20 Ultra配备1.08亿像素广角镜头+4800万像素的长焦相机+1200万像素超广角镜头+ToF传感器并有望支持10倍光学变焦和100倍数字变焦。

三星2020 Unpacked活动将于2月11日举行，敬请期待。

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关键词：三星Galaxy S20

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