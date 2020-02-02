印度僧侣小米店内买Redmi Note 8/Pro：价格实惠

IT之家2月2日消息 小米全球副总裁、小米印度业务总负责人Manu Kumar Jain今日在推特上晒出了一张僧侣们合影的照片。他表示，这几位僧侣在小米授权店内购买了Redmi Note 8/Pro两款手机。

据Manu Kumar Jain介绍，这些僧侣购入Redmi Note 8系列机型的原因是因为他们认为Redmi Note 8系列在10K-15K价位段手机中是最好的。

Redmi Note 8系列于去年12月26日在印度上市，一个月时间在印度销量突破100万台。Redmi Note 8与Redmi Note 8 Pro起售价分别为9999卢比与14999卢比。

配置方面，Redmi Note 8采用6.3英寸1080P分辨率水滴屏，屏占比达90%，通过莱茵低蓝光认证；搭载骁龙665处理器，采用1217超线性扬声器，内置4000mAh电池，支持18W快充与红外遥控，前置1300万美颜相机，后置4800万四摄组合，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔。Redmi Note 8 Pro采用3D四曲面玻璃机身，搭载6.53英寸全面屏，采用COF封装工艺，前置2000万像素摄像头，配备6400万四摄，主摄为三星GW1传感器；搭载Helio G90T处理器，拥有2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55，内置4500mAh电池，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔，支持18W快充、多功能NFC以及红外遥控。