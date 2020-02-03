美国FCC出手：将对无线实时定位数据泄露采取行动

北京时间2月3日早间消息，据外媒报道，美国联邦通信委员会（FCC）主席Ajit Pai上周五表示，针对一些无线运营商未经授权出售其用户实时定位数据的行为，电信监管机构正计划对这些无线运营商采取行动。

FCC曾在2018年5月援引一份报告称，发现一个网站漏洞，该漏洞可能会使得手机用户的位置被追踪，FCC正对此展开调查。在上周五给国会的一封信中，Pai说FCC"已经得出结论，一家或多家无线运营商明显违反了联邦法律"。

FCC委员杰西卡·罗森沃塞尔（Jessica Rosenworcel）上周五表示，FCC花了很长时间才对她所称的"秘密中间商可根据你的无线电话数据出售你的位置"的报告采取行动，这非常令人"遗憾"。她补充说，"考虑到黑市可以用这些数据做什么，真是令人毛骨悚然。"

美国电话电报公司（AT&T）和斯普林特公司（Sprint）拒绝就此进行置评。Verizon和T-Mobile（TMUS.O）没有立即回应置评请求。

代表美国无线运营商的一个贸易组织上周五表示，"在听到有关滥用数据的指控后，运营商迅速展开了调查，暂停了相关数据访问，随后终止了这些程序。"

去年，立法者对信息聚合商能够从无线运营商购买用户数据并"向各种各样的公司出售基于位置的服务"以及佣金代理商可以获得这些数据表示愤慨。

Pai说，他将很快向由五名成员组成的FCC委员会发出一份正式通知，说明这些运营商应该承担的责任。

在2018年，一位安全研究人员称，在未取得AT&T、Verizon、Sprint和T-mobile的移动用户的同意的情况下，加州一家科技公司的技术可用来跟踪这些用户的位置信息。

在2018年，美国参议员罗恩·怀登（Ron Wyden）对FCC表示，无线运营商"向一家阴暗的监狱电话公司"出售客户的位置数据，使得狱警可以追踪美国人的手机。他在上周五表示，他"渴望看到FCC是否真的会追究这些无线公司的责任，或是给他们一记耳光。"