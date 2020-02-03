欧盟拟强推通用手机充电器：苹果安卓充电接口要统一？

据外媒报道，不顾苹果的强烈反对，欧盟正在推进一项计划，即要求所有制造商采用同样的智能手机充电器，至少在欧盟内部是这样。这项计划将对苹果以及用户产生重大影响。



欧洲议会已经投票，决定为移动设备建立统一的充电标准。欧盟委员会计划的核心是希望为消费者提供更多便利，并从根本上减少丢弃的充电器所产生的大量电子垃圾。

在欧盟委员会《便携式设备常用充电器的影响评估研究》文件中，15%到20%的受访者表示，由于使用非标准充电器而遇到“重大问题”。这些情况包括可用充电器不兼容、某些设备和充电器充电速度太慢，以及携带不同种类的充电器占用太多空间等。

图1：欧盟委员会计划推出通用充电器标准

2009年，包括苹果、三星和诺基亚在内的许多供应商签署了一份“谅解备忘录”，里面写道：“签署人同意开发基于USB 2.0 micro-B接口的通用规范，该规范允许手机与所有充电器兼容。而对于那些没有USB micro-B接口的手机，谅解备忘录允许使用适配器。”

2009年的谅解备忘录于2014年到期，尽管智能手机行业在2018年提出了新的谅解备忘录，但欧盟委员会拒绝了这一要求，因为当时USB-C已经变得越来越普遍。不过，2009年通用规范的重点在于关于适配器的措辞。

为了遵守欧盟协议，苹果于2012年推出了Lightning to micro USB适配器。这款适配器是与iPhone 5同时在欧洲推出的，但结果好坏参半。

图2：苹果专门引入了Lightning to micro USB适配器，以示遵守2009年欧盟协议

如果你不在意供应商继续推出专有数据线和适配器，那么2009年的谅解备忘录是成功的。但欧盟委员会在评估文件中指出，谅解备忘录实际上已经失败，其目的是减少所需充电器的数量，使设备“脱钩”，使手机不再总是必须自带充电器。

在投票之前，苹果曾在给欧盟委员会的信中称，在向新标准过渡的过程中，要求其放弃闪电连接器实际上会导致“电子垃圾数量空前增加”。

苹果写道“我们认为，迫使所有智能手机内置的连接器类型一致的监管，会扼杀创新，而不是鼓励创新，并将损害欧洲消费者和整体经济利益。我们希望欧盟委员会将继续寻求一种解决方案，不限制该行业的创新能力，并为客户带来令人兴奋的新技术。”

欧洲人对充电器标准化的投票，远非采用任何一种标准并强制执行的直接决定。欧盟委员会的报告明确指出，“没有明确的‘最佳’解决方案”。

该报告提供了多种可能的选项，从允许带有适配器的专用充电器到强制使用USB-C，以及介于两者之间的几种方案。这些变化主要涉及的标准化不是电缆和连接器，而是充电器本身。大多数手机使用电源线将插头插入所谓的“外部电源”中。

欧盟委员会在报告中称：“要解决持续存在的不同充电解决方案给消费者带来的不便，最有效的方法就是寻求通用连接器和可互操作的外部电源相结合的方案。”

欧洲议会压倒性地支持在智能手机上对充电器进行某种标准化，并要求其他移动设备也采用同样的充电方式。然而，这个计划既没有具体的时间表，也没有具体的规划。

图3：欧盟委员会的报告概述了它认为可能的选项

如上图显示，选项0实际上描述了当前的情况，即只要有适配器可用，苹果就可以继续使用它的Lightning连接器或它选择的任何连接器。

选项1将看到发生重大变化，因为它将有效地强制iPhone使用USB-C。苹果已在某些充电插头和iPad Pro上使用USB-C，因此外界原本预期苹果也会将其移至iPhone。然而，该公司继续坚持Lightning，似乎是因为这种改变会影响许多用户。苹果已经向欧盟委员会辩称，拟议的充电器变化将影响所有无数通过Lightning连接的底座和其他第三方设备。

选择2是个折衷方案，需要适配器加上USB-C交流电源插头，这是可能实现的，但USB-C充电器比Lightning充电器更贵。选项3也意味着苹果公司必须提供USB-C交流电源插头，但iPhone本身可能会继续使用Lightning接口。选项4是让苹果同时生产USB-C交流电源插头和USB-C iPhone。

选项5对苹果来说成本最高，因为它将意味着苹果需要推出USB-C iPhone，以及兼容USB-PD的快速充电交流电源插头，该电源插头将为联网设备提供至少15W的电量。

欧盟委员会确实相信无线充电是个不错的解决方案，但它却不看好其潜力。该机构在报告中称：“无线充电是一项刚刚起步的技术。目前，它的能源效率约为60%，而有线充电技术的能源效率接近100%。”

图4：苹果并不反对采用USB-C，甚至在iPad Pro上推广这种标准，但它反对强制采用任何一项标准

诸如此类的问题让欧盟的整体计划显得举步维艰，而欧盟正在考虑的各种可能选择意味着，自2009年签署谅解备忘录以来，欧盟一直无法实施任何协议，更不用说立法了。

问题的核心仍然是苹果关于电子垃圾和扼杀创新的观点。欧盟委员会在报告中称：“我们认为，进一步协调将为消费者带来更大便利性。因为他们不仅可以为手机充电，还可能为其他使用公共电缆和充电器的便携设备充电，还可以选择保留现有的充电器，并以更低的价格购买没有充电器的手机。”

根据欧盟委员会的初步分析，解决方案预计还将减少市场上假冒充电器的数量，进而帮助减少电子垃圾。

不过，同一份报告还特别指出，如果它成功地阻止了手机制造商总是自己提供充电器，那么仿冒品就会增加，进而导致不安全或假冒充电器的销售增长。与此同时，任何进一步的协调都不应限制创新，即新一代充电器的开发和推广。

有鉴于此，接下来会发生什么还不是非常清楚，唯一确定的似乎是，推广通用充电标准将需要很长时间。