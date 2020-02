IT之家2月3日消息 据外媒报道,苹果公司在YouTube上发布了一则全新的Apple Arcade广告:“A New World to Play In”。这部广告片主要体现了Apple Arcade服务对所有年龄段用户的吸引力以及对所有Apple设备的适用性。

该段视频时长68s,涉及到《Little Orpheus》、《Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm》、《Skate City》,《Little Orpheus》、《What the Golf》、《Lego Brawls》、《Shinsekai: Into the Depths》以及《Ultimate Rivals: The Rink》这7款游戏。