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微软Windows 10X动态壁纸大揭秘！默认山景，动感云彩、恒星和飞鸟

2020/2/3 15:15:15来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

微软在2019年10月发布Windows 10X系统之后并没有过多谈论它，但是爆料信息揭示了微软模块化操作系统的新细节。

最近的一份报告显示，Windows 10X可能支持类似于macOS的动态壁纸功能。默认情况下，Windows 10X具有山景墙纸，并且会根据各种因素（包括时间和位置）而变化。

Windows 10X山景壁纸具有单独的早晨、下午、晚上和夜晚外观。微软计划提供一个平稳的过渡，因此，如果你从欧洲或世界其他地方前往美国，壁纸会根据设备的区域时间而变化。

据悉，微软计划提供多个动态壁纸可以选择。例如，动态壁纸的范围从城市场景到自然景观，并且所有变化都会根据一天中的时间从黎明到黄昏自动改变。

Windows 10X的动态壁纸将支持最高级别的细节，具体取决于设备的硬件。微软还可以通过Microsoft Store探索对Windows 10X上的第三方动态壁纸的支持。

自然壁纸会不时出现动感的云彩，恒星甚至是鸟类。

动态壁纸个性化支持将是一个不错的选择，但尚不清楚这些新的个性化选项将如何影响Windows 10设备的电池续航。

苹果的macOS还提供动态壁纸支持，Mac所有者可以选择全天变化的沙漠景观。

所有这些Windows 10X用户可能会在今年晚些时候获得动态墙纸，但是由于Microsoft Store中提供了一个有趣的小实用程序，因此你现在可以在Windows 10设备上进行动态壁纸效果处理。

使用Microsoft Store中的“WinDynamicDesktop” 应用程序，你可以根据一天中的时间自动更改桌面背景。它使用你的位置来确定日出和日落的时间，并且桌面壁纸的更改基于一天中的时间。

你必须选择一个主题，输入你的位置并将该应用程序最小化到系统托盘中，它将自动在后台更改墙纸。你也可以导入自己的自定义主题并创建自己的主题。这比macOS对动态壁纸的默认处理要好得多。

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关键词：Windows 10X壁纸

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