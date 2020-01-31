类似macOS，微软Windows 10X将加入动态桌面壁纸

IT之家1月31日消息 Windows 10X是基于微软模块化Windows Core OS项目的新操作系统，最近与Surface Neo一同展示。尽管Windows 10X已为双屏设备创建并进行了优化，但根据泄露的文档，它也将应用于传统的笔记本电脑。

Windows 10X将具有许多独有功能，包括手势、新的操作中心、锁屏体验、“开始”菜单、任务栏和改进的Windows Update体验。根据一项新的报告，另一个功能似乎是动态壁纸，该报告也得到了消息来源的证实。

动态壁纸已经在macOS系统上提供，它是备受赞誉的功能之一。macOS Mojave具有沙漠壁纸，该壁纸会根据一天中的时间而变化。

▲macOS沙漠壁纸

Windows 10X可能带有类似的壁纸，壁纸会在一整天中发生变化，反映出日出、日落和一天中的其他时间。微软可能会使用你的时间、地理位置和位置设置来实现从一种壁纸到另一种壁纸的无缝过渡。

微软正在积极致力于Windows 10X和Windows Core OS开发，并且正在努力进行重大改进。去年，微软正在重新创建Action Center操作中心，以使其与这些努力保持一致。

微软软件工程师的LinkedIn档案证实了这一点，该档案表明Windows Shell团队正在研究Action Center的Windows Core OS版本，以创建和维护通知项目等。

同样，微软希望解决Windows 10X上的所有Windows Update问题。根据工程师的报告和LinkedIn配置文件，Windows 10X和Windows Core OS旨在提供流畅的Windows Update体验。

Windows Core OS的目标还在于加快Windows Update进程并提供可以快速卸载的稳定更新。用户无需等待很长时间即可完成重大功能更新的安装。

同样值得注意的是，Windows 10X不会作为现有设备的更新提供，但是有一些方法可以在任何设备上安装该操作系统。