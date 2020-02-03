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凉凉，微软计划关闭Windows 10 UWP应用广告收益平台

2020/2/3 18:21:56来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

长期以来，一直传闻称微软已经放弃了他们的UWP应用平台，拥护者经常否认这一点。

外媒报道，近期有消息称，微软将在5个月内关闭用于Windows 10 UWP应用程序的Microsoft Ad Monetization收益平台。

微软在MSDN上宣布，他们将于2020年6月1日关闭用于Windows UWP应用的Microsoft Ad Monetization平台。

微软写道：

自2020年6月1日起，用于Windows UWP应用程序的Microsoft Ad Monetization平台将关闭。之所以做出此决定，主要是因为我们不再能够以当前水平继续维护该产品。

注意事项

  • 广告营利服务将持续运行到2020年6月1日关闭为止。从现在起到2020年6月1日之间，某些效果不佳的广告网络将被关闭。

  • 在关闭日期（即2020年5月31日）之前，通过平台获得的开发者收入将按照常规付款时间表进行支付。

  • 包括广告效果数据在内的历史数据将在6月8日之前提供下载。所有广告获利网页（例如广告单元配置和分析页面）将在此日期之后删除。

  • 尽管对于如今依靠Ad Monetization平台的开发人员来说，这种过渡可能会很痛苦，但我们希望提供足够的时间来过渡到另一个广告平台。我们的建议是，通过评估Windows应用的广告获利的替代选项，立即开始启动转换。

尽管微软建议用户切换到其他广告平台，但很少有人提供适用于UWP应用程序的SDK，这意味着大多数应用程序都不会获利。

此前微软已经宣布Windows 10系统用户达到了10亿，但微软商店和UWP应用平台依然没有崛起。

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关键词：Windows 10UWP

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