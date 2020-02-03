阿里盒马出手，招云海肴、青年餐厅等员工上班

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IT之家2月3日消息 今天晚上，阿里巴巴盒马宣布，联合知名餐饮企业北京心正意诚餐饮有限公司旗下品牌云海肴、新世纪青年饮食有限公司（青年餐厅），合作解决现阶段餐饮行业待岗人员的收入问题，缓解餐饮企业成本压力，和商超生活消费行业人力不足的挑战。
疫情期间，部分员工将经面试、培训、体检、确认劳务合同后，分别入驻盒马各地门店，参与打包、分拣、上架、餐饮等工作。为保证服务人员健康安全，所有员工需进行防护措施规范培训，并佩戴口罩、测量体温后，允许上岗。
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