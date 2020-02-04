内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

路透社：如果富士康10日不能复工，iPhone可能遭遇缺货

2020/2/4 7:56:10来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

2月4日上午消息，外媒路透社今天发表文章分析中国工厂对苹果公司的重要性，他们认为，如果中国工厂因冠状病毒而停产的时间再延长一周，苹果的iPhone供给将遇到大问题。

▲富士康一直是苹果最重要的iPhone生产方

因为疫情缘故，富士康目前几乎所有的生产都至少在2月10日起才能开始，而且复工时间还不是最终时间，为了员工安全有可能再次延长。苹果供应链的主要合作伙伴也都在等待是否延长复工时间。

富士康目前对此消息尚未置评，而苹果公司则拒绝置评。

据一位知情人士透露，路透社称，如果发生这种情况，富士康给苹果的供货将中断。苹果公司的业务会因冠状病毒而遭遇打击。如果富士康不得不再停工一周，由于供应紧张，苹果将无法维持全球iPhone正常供给。截至目前，富士康在越南、印度和墨西哥等国的工厂这跟整改尝试填补这一空缺。迄今为止，疫情爆发的影响还很小，如果富士康工厂在之后加班，也能够弥补推迟上班时间带来的损失。

目前富士康要求员工每天向管理人员报告自己健康状况。该公司还表示，遵守规定的员工将照常获得薪酬。

前几天，为了避免人多聚集增加传染可能，苹果公司关闭了在中国的所有Apple Store零售店。这会导致iPhone在中国的整体销量下降，昨日知名分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）认为苹果在今年第一季度的iPhone出货量降幅将达10%。

这些数据也会体现在财报上，在几天之前的财报公布后，苹果公司估计本季度的销售额将在620亿到670亿美元之间。苹果首席财务官卢卡-梅斯特里（Luca Maestri）表示，冠状病毒导致的不确定性是销售额区间跨度如此大的原因。上周，苹果股价创下历史新高。但由于投资者担心冠状病毒的影响，目前苹果股价下跌了约3.5%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果富士康

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    