路透社：如果富士康10日不能复工，iPhone可能遭遇缺货

2月4日上午消息，外媒路透社今天发表文章分析中国工厂对苹果公司的重要性，他们认为，如果中国工厂因冠状病毒而停产的时间再延长一周，苹果的iPhone供给将遇到大问题。



▲富士康一直是苹果最重要的iPhone生产方

因为疫情缘故，富士康目前几乎所有的生产都至少在2月10日起才能开始，而且复工时间还不是最终时间，为了员工安全有可能再次延长。苹果供应链的主要合作伙伴也都在等待是否延长复工时间。

富士康目前对此消息尚未置评，而苹果公司则拒绝置评。

据一位知情人士透露，路透社称，如果发生这种情况，富士康给苹果的供货将中断。苹果公司的业务会因冠状病毒而遭遇打击。如果富士康不得不再停工一周，由于供应紧张，苹果将无法维持全球iPhone正常供给。截至目前，富士康在越南、印度和墨西哥等国的工厂这跟整改尝试填补这一空缺。迄今为止，疫情爆发的影响还很小，如果富士康工厂在之后加班，也能够弥补推迟上班时间带来的损失。

目前富士康要求员工每天向管理人员报告自己健康状况。该公司还表示，遵守规定的员工将照常获得薪酬。

前几天，为了避免人多聚集增加传染可能，苹果公司关闭了在中国的所有Apple Store零售店。这会导致iPhone在中国的整体销量下降，昨日知名分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）认为苹果在今年第一季度的iPhone出货量降幅将达10%。

这些数据也会体现在财报上，在几天之前的财报公布后，苹果公司估计本季度的销售额将在620亿到670亿美元之间。苹果首席财务官卢卡-梅斯特里（Luca Maestri）表示，冠状病毒导致的不确定性是销售额区间跨度如此大的原因。上周，苹果股价创下历史新高。但由于投资者担心冠状病毒的影响，目前苹果股价下跌了约3.5%。