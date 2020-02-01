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AMD：搭载7nm APU的宏碁/华硕/戴尔/惠普/联想笔记本即将上市

2020/2/1 19:56:38来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家2月1日消息 在1月份的CES上，AMD推出了7nm工艺的H系列和U系列处理器，其中H系列移动标压处理器拿华硕的幻14笔记本做了演示，U系列的低压处理器拿联想Yoga做了演示。近日，AMD在财报中就透露，搭载全新移动处理器的宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想及其它厂商相关产品即将上市。

▲搭载AMD Ryzen 4000 U系列处理器的联想 Yoga Slim 7

AMD在财报中表示，AMD锐龙4000系列移动处理器家族包括性能顶尖的全球首款八核超薄笔记本处理器。4000系列基于创新的7nm制程技术和突破性的“Zen 2” 内核架构而打造，并融入了经过优化的高性能Radeon Graphics显卡。第一批基于AMD锐龙4000系列和速龙3000系列的笔记本电脑将于2020年第一季度上市，还有100多套系统将于2020年陆续推出。

AMD 去年业绩回顾：

  • 2019年总营业额为67.3亿美元，同比增长4%，得益于计算和图形事业部营业额增长，部分被企业、嵌入式和半定制事业部营业额下降所抵消。

  • 相比于去年同期的38%，今年毛利润为43%。基于非GAAP标准，相比于去年同期的39%，今年毛利润为43%。毛利润增长主要得益于锐龙、EPYC（霄龙）产品。

  • 相比于去年同期的4.51亿美元，今年经营收入为6.31亿美元。基于非GAAP标准，相比于去年同期的6.33亿美元，今年的经营收入为8.4亿美元。经营收入的增长主要得益于营业额和毛利润的提升。

  • 相比于去年同期的3.37亿美元，今年净收入为3.41亿美元。基于非GAAP标准，相比于去年同期的5.14亿美元，今年净收入为7.56亿美元。

  • 相比于2018年的0.32美元，今年摊薄后每股收益为0.30美元。基于非GAAP标准，相比于去年的0.46美元，今年摊薄后每股收益为0.64美元。

  • 相比于2018年末的11.6亿美元，今年年末现金、现金等价物和有价证券共计15亿美元。

  • 相比于2018年自由现金流为负1.29亿美元，今年的自由现金流为2.76亿美元。

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关键词：AMD财报笔记本

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