AMD：搭载7nm APU的宏碁/华硕/戴尔/惠普/联想笔记本即将上市

IT之家2月1日消息 在1月份的CES上，AMD推出了7nm工艺的H系列和U系列处理器，其中H系列移动标压处理器拿华硕的幻14笔记本做了演示，U系列的低压处理器拿联想Yoga做了演示。近日，AMD在财报中就透露，搭载全新移动处理器的宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想及其它厂商相关产品即将上市。

▲搭载AMD Ryzen 4000 U系列处理器的联想 Yoga Slim 7

AMD在财报中表示，AMD锐龙4000系列移动处理器家族包括性能顶尖的全球首款八核超薄笔记本处理器。4000系列基于创新的7nm制程技术和突破性的“Zen 2” 内核架构而打造，并融入了经过优化的高性能Radeon Graphics显卡。第一批基于AMD锐龙4000系列和速龙3000系列的笔记本电脑将于2020年第一季度上市，还有100多套系统将于2020年陆续推出。

AMD 去年业绩回顾：