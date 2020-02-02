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英伟达新款笔记本显卡全阵容曝光：共计六款，加量不加价

2020/2/2 14:32:48来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家2月2日消息 根据WCCFTECH的独家消息，英伟达Super系列移动显卡将于3月31日发布，价格与老款维持不变，另外3月31日英特尔也将推出十代H系列处理器。

WCCFTECH的消息称英伟达将会推出以下6款移动显卡：

GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 移动GPU

这款移动GPU将取代大多数入门级游戏笔记本中标准的GTX 1050 3GB GDDR5显卡。

GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 移动GPU

这款移动GPU将取代标准的GTX 1650 4GB GDDR5显卡。

GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 移动 GPU

目前尚不确定新款的 RTX 2060与老款的参数差异。

GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 移动GPU

目前尚不确定新款的 RTX 2070与老款的参数差异。

GeForce RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 移动GPU

RTX 2070 SUPER性能比老款的 RTX 2070 更高，价格将与老款2070大致相同。

GeForce RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6 移动GPU

RTX 2080 SUPER将会取代原来的RTX 2080，价格与老款大致相同。

总的来看，英伟达的移动GPU产品比原来更加密集了，游戏本的价位层次也将会更多。

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关键词：英伟达显卡

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