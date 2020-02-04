科技部：瑞德西韦今天下午抵达国内，期待临床试验效果

2月4日下午，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况。

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“新药研发是一个非常漫长的过程，这样一场突如其来的疫情，我们没有办法按照新药研发的传统规律来开展，所以在第一时间，科技部组织相关的专家进行攻关，充分利用现有的已经具备的研究基础，在已经上市和已经开展临床试验的药物当中进行系统化、大规模的筛选，已经取得了一定成绩。”科技部生物中心副主任孙燕荣介绍，必须要在确保安全性的前提下，确定对这一次新型冠状病毒感染肺炎治疗的有效性。

孙燕荣表示，目前已经发现了磷酸氯喹以及中成药中具有抗病毒活性的药物。磷酸氯喹已经上市，在体外研究当中已经展示出了非常好的抗新型冠状病毒的活性。“现在我们正在加紧推进动物实验和临床实验，在临床实验当中已经初步显示出磷酸氯喹对这一次新型冠状病毒肺炎具有一定的疗效，我们还在进一步加强研究。”

对于近日网络热议的抗病毒药物瑞德西韦，孙燕荣回应称，这是一种在国外已经应用于治疗埃博拉病毒感染的药物，目前在国外没有完成全部的临床实验，但在相关科研中已经展现出了较好的效果，“我们期待临床试验中能够取得一个良好的疗效，预计这一批药物会在今天下午抵达国内。”