小米新手机专利曝光：背面摄像头模块可翻折到前面

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IT之家2月4日消息近日，小米一份具有翻转摄像头设计的手机专利曝光，
根据中国知识产权局（CNIPA）的公示信息，该专利于2018年年初提交，近期获批收录。专利插图显示，手机背面的摄像头模块可以翻折到前面，无需在显示器上打孔或刘海设计。
专利还展示了不同的摄像头模块位置，有的位于中间，有的位于左侧。
其它方面，专利还显示这款手机的右侧带有音量按钮和电源按钮，左侧则是SIM卡卡托，以及用来启动公司小爱语音助手的专用按钮，还具有一个Type-C充电端口。
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