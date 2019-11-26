探访工厂和总部后，我们发现了戴森一年净赚100亿的秘密

从被誉为“鼻炎患者福音”的无绳吸尘器，到Tony老师们人手一把的吹风机，再到能自动吸附头发的卷发棒被爱美女性疯狂追捧，一颗如鹅蛋般大小的数码马达，以超高的转速推动着戴森的产品进入全球70多个国家，获得超过百亿元的商业利润。

内置于戴森Supersonic吹风机的V9数码马达（摄于新加坡戴森办公室）

2018年，根据戴森披露的数据，其营业额增长28%至44亿英镑（约合400亿元），利润增长33%至11亿英镑（约合100亿元），其中亚洲市场占到总利润的50%。正因为如此，2019年初，戴森将总部从英国迁往新加坡以更贴近增长迅速的亚洲市场。

在戴森新加坡总部的一面墙上，写着戴森创始人詹姆斯·戴森的一句话，“作为一个工程师，我们的视野需要超越现有的技术，并用一个更佳的方式去帮助用户。”

创始人詹姆斯·戴森留在新加坡办公室墙上的一句话（摄于新加坡）

戴森相信，数码马达就是戴森现有的无法被超越的技术之一。在戴森位于马来西亚的研究中心，一层的大厅摆放着一台航空发动机，这或许能体现出马达对于戴森的重要性。可以说戴森是“产品创新千万条，数码马达第一条。”

这与大众对于戴森的认知也有一定的偏差。从吸尘器、吹风机到卷发棒，再到最近风靡于社交媒体的“和戴森干手器合影”。大众对于戴森的认知更偏向于网红，这是一种产品设计和营销方式带来的印象。

不止于网红

当我们将戴森的吹风机、卷发棒或者吸尘器运行起来的时候，气流流动制造出来的声浪就是数码马达高速转动的结果，而一台最小的数码马达虽然仅有成年人大拇指大小，但是它的生产和制造过程却并不简单。

数码马达是戴森产品的核心（摄于新加坡）

戴森负责数码马达的工程师Yvonne Tan告诉凤凰网科技，以数码马达的中心轴为例子，戴森决定将使用的金属材质替换之后，就考察了很多材质，比如陶瓷、航空铝、铝合金等，最终经过比对才选定了陶瓷材质，然后继续考察陶瓷粉，因为不同的陶瓷粉强度是不同的，而数码马达的中心轴需要材质具备一定的强度。

数码马达的材质，包括设计产生变化之后，更多的变动也接踵而至。“我们的生产线全部都是特制的。例如，我们V8吸尘器的生产线，对生产V10来说完全不能用，就需要被换掉。技术在更新迭代的同时，也需要生产工艺进行升级甚至是替换。”Yvonne Tan说，甚至连产线上处理陶瓷中心轴机器手都需要更换，因为那之前是用来处理金属中心轴的。

一定程度上，这种大的投入也造成戴森产品价格不菲。Yvonne Tan说：“我们有预算评估，从新品的商业可行性倒推来控制我们的制造成本，影响到包括材料、生产工艺和制造工艺等。在可接受的范围内，选择最好的材质和工艺。”

这种选择主要是源于戴森创始人詹姆斯·戴森的“固执”。在做第一台吸尘器的研发的时候，他失败了5126次；目前，他依然亲自参与每一款产品的设计和研发过程。所以戴森的产品在推向市场之前，所有工程师都需要面对一个共同的挑战——詹姆斯·戴森的认可。

当研发和设计流程越来越固定，戴森的工程师们所要做的就是提前开始进行准备。从V8到V10，数码马达的功率上从425瓦提升到525瓦，转速上从每分钟11万转提升到每分钟12.5万转。

“V8在生产的时候，V10就已经在研发过程中了。”Yvonne Tan透露，V10从五年前开始研发，当时戴森的总部还在英国，研发部门也是。两年前V10开始投产。

不管是在戴森位于新加坡的产线还是位于马来西亚的产线，至今仍然保留机器和人工结合的方式。人工的职责不仅仅是控制机器并监督机器的运行，还要每隔4小时对成品进行随机抽检，对于存疑的产品由产线检测交给工程师决定是否需要返工。

以新加坡为例子，根据官方提供的数据显示，生产线24小时运转，1100人采用轮班来负责，其中工程师人数占比在三分之一左右，平均2.3秒可以生产一台数码马达。

“种草”依然是核心

以戴森吹风机Supersonic为例子，它所使用的V9是戴森迄今为止体积最小的马达，这颗马达每秒带动13升的空气吹过直径仅有27毫米、相当于两枚5角钱硬币大小的圆孔。它每分钟转速为11万，是传统马达的8倍，但重量和尺寸都大幅缩小。

戴森全系数码马达的亮相（摄于新加坡）

通过横向对比可以体现戴森数码马达的速度。传统马达转速为每分钟25000转，F1汽车马达转速为每分钟19000转，喷气式马达转速为每分钟17000转。戴森V9的转速为每分钟11万转，是传统马达的4.4倍。

这颗马达也帮助戴森对吹风机的外形进行了革命性的变动——这也是它被很多用户特别是女性用户追捧的原因。中间镂空的吹风口是戴森Supersonic独有的设计，这与传统电吹风将马达安装在吹风口不同。Supersonic的马达安装在手柄内，这就解决了传统吹风机头重脚轻的问题，用户使用的时候觉得更加轻快。

同样是得益于这一颗体积最小、转速高的数码马达，戴森的另外一款产品——美发造型器AirWrap，采用了区别于传统卷发棒使用加热进行美发造型的方式——没有加热，采用冷风就可以进行拉直、卷发等美发造型。

这两款产品在小红书等“种草”社区一度成为曝光率最高的产品，特别是美发造型器AirWrap在中国市场一度被抢购至脱销。“如今在经过一段时间的市场反馈分析后，我们将要推出更长的卷发棒产品，因为当前的长度无法满足很多头发更长的女性用户的需求。”在位于新加坡市中心的一家戴森Beauty Bar内，一位工程师告诉凤凰网科技。

Yvonne Tan透露，最开始做Supersonic吹风机的都是男性工程师，但绝大部分戴森的Beauty类产品用户却是女性。“其实这是我们内部团队合作的结果，比如我，我虽然是负责数码马达，但是每周我们都要开会，包括和营销部门、设计部门、研发部门甚至是工厂等。”Yvonne Tan告诉凤凰网科技。

诸如美发造型器AirWrap、吹风机Supersonic等产品大受用户的欢迎，很大程度上要归功于戴森的数码马达。数码马达带来空气动力的改变，直接推动了产品外观和设计的变化。根据戴森官方给出的数据显示，自1999年以来，戴森已投资超过3.5亿英镑用于研发数码马达。

中国市场对于戴森来说是一个特别的市场，也是戴森在亚洲增长最快的市场之一，因此戴森也将继续加大在中国市场的投入。戴森公司首席执行官骆文襟JimRowan表示，2019年是戴森在中国业务发展最好的一年，同时戴森于2019年在中国投入了约14.5亿元，“未来还将投入比这个数字更多的资金”，确保公司能够不断跟上中国的发展。

比如，戴森在上海设立了一个科技实验室，并由14名工程师组成Dyson Link微信小程序研发团队。戴森全球环境控制品类总监Charlie Park告诉凤凰网科技，这款小程序全面实现戴森环境控制类产品及吸尘机器人产品的个性化设置、操作、监测反馈等功能。目前戴森在全球拥有超过100万台联网产品，在中国就拥有几十万台。

虽然在外界看来，是女性用户带给了戴森产品如此高的热度和关注度。但Charlie Park向凤凰网科技表示：“对于所有用户，甚至是有行动障碍的特殊人群，戴森都希望能将操作和交互界面简单化，以方便他们的使用。”如今，戴森正在开发智能语音功能，以让更多的用户通过语音操作来实现机器的开启和关闭，这样子能更有益于那些行动障碍的人群使用戴森的产品。“在全球范围内我们和Google Home合作，在中国我们正在寻找合适的合作伙伴。”他透露，当前和阿里巴巴、腾讯的合作都在进行中。

继续给用户种草，依然是戴森的核心工作之一。但对于戴森来说，在中国市场面临的一大挑战是越来越多的竞争者出现，除了要应对这些竞争者，戴森还要想方设法去取悦那些口味越来越挑剔的消费者。而这些消费者之所以要求越来越高，则很大程度上是受到戴森的影响。

创业30年，詹姆斯·戴森从没有在公开场合表现出他对于商业的关心，他领导的戴森也从未融资。根据BBC的介绍，戴森在谈到童年时曾表示：“钱对我来说非常不重要，对我来说更重要的是一种更好的礼物，那就是乡村、海边、沙丘和自由。”

但是戴森如今却一年净赚100亿，而它的秘密，就藏在那颗数码马达里。