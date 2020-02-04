美司法部反垄断主管退出谷歌调查：13年前曾为谷歌工作

北京时间2月4日晚间消息，据国外媒体报道，美国司法部反垄断事务负责人马坎·德拉希姆（Makan Delrahim）日前退出了对谷歌的反垄断调查，旨在回避私人利益冲突。

报道称，这种利益冲突源于德拉希姆之前的律师工作。早在2007年，他曾代表搜索巨头谷歌收购广告技术公司DoubleClick进行游说。

对此，美国司法部在一份声明中给予了证实，称“随着对科技公司审查不断取得进展，助理司法部长马坎·德拉希姆（Makan Delrahim）重新审视了与司法部道德办公室之前工作的潜在冲突。”

司法部的一名发言人还称，“德拉希姆和道德办公室决定，出于谨慎考虑，德拉希姆现在应该回避科技公司调查中的事务。”

德拉希姆的退出，正值对司法部科技公司的调查进入了更深入阶段。上周有报道称，司法部与至少七个州的总检察长进行了会面，这可能为这两个组织合并对谷歌的调查铺平道路。

去年5月就有报道称，美国司法部将对谷歌等科技公司展开调查，而各州总检察长去年9月份宣布了他们对谷歌等公司的调查。

德拉希姆的潜在利益冲突，此前曾受到美国民主党总统候选人、马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）的质疑。原因是德拉希姆在2007年曾代表谷歌，对收购DoubleClick进行过游说，而谷歌为此向德拉希姆支付10万美元报酬。

事实上，在整个竞选过程中，沃伦一直直言不讳地表达了她拆分包括谷歌在内的大型科技公司的愿望。

对于德拉希姆的退出，美国司法部在声明中还称，如今司法部的调查工作将由副检察官瑞安·肖尔斯（Ryan Shores）和副助理司法部长亚历克斯·奥库利亚尔（Alex Okuliar）领导。