谷歌启动完全开源的OpenSK安全密钥：加密狗绝配

IT之家1月31日消息 近年来，从制造自己的Titan系列到引入可与现有Android和iOS手机集成的安全密钥，谷歌一直在关注安全密钥领域。为了刺激创新，谷歌今天启动了 OpenSK安全密钥，这是一个开源代码项目，可让开发人员构建自己的安全密钥。

OpenSK是安全密钥的开源实现，支持FIDO U2F和FIDO2标准。这种双因素身份验证方法可以有效抵抗网络钓鱼攻击。登录在线帐户时，必须亲自提供钥匙形的加密狗或密钥卡，才能确认身份。

通过开放OpenSK作为研究平台，谷歌希望它会被更多的研究人员、安全密钥制造商和发烧友所使用。谷歌允许开发人员通过在价格为10美元的现成的北欧芯片加密狗上刷新OpenSK固件来构建自己的安全密钥，只要硬件具有NFC、低功耗蓝牙和具备专业硬件加密核心的USB-A接口就可以。谷歌还提供了可定制的3D打印保护套。

谷歌还指出了如何使用OpenSK构建“功能齐全的FIDO身份验证器”，但强调该实验项目用于“测试和研究”。

在底层，OpenSK用Rust编写并且在TockOS上运行，从而提供更好的隔离、更简洁的系统抽象，安全性有保障。

Rust强大的内存安全性和零成本的抽象性使代码更不容易受到逻辑攻击。TockOS凭借其沙盒架构，提供了安全密钥在子应用程序、驱动程序和内核之间的隔离，这是构建深度防御所需的。