特斯拉竞争对手CEO：他们的领先优势在不断扩大

北京时间2月4日晚间消息，据国外媒体报道，美国电动汽车初创公司Lucid Motors CEO彼得·罗林森（Peter Rawlinson）日前表示，就电动汽车技术而言，特斯拉仍处于领先地位。而且，与竞争对手的差距正在扩大，而不是缩小。

在过去动荡的几年里，特斯拉让乐观的分析师看到了相信的理由，也为唱衰者提供了质疑的证据。不可否认，埃隆·马斯克（Elon Musk）正在完成传统汽车制造商要做但未能做到的事情，即让电动汽车变得酷起来。但同时，特斯拉也是一家缺乏经验的企业，随着时间的推移，保守派（传统汽车厂商）也会迎头赶上。

在特斯拉观察人士试图理解，该公司股价如何、以及为何在三个多月内上涨了两倍之际，一些分析师和马斯克的竞争对手们也在事后猜测，传统汽车厂商可能很快迎头赶上。

但美国电动汽车初创公司Lucid Motors CEO罗林森周一在接受采访时表示，人们普遍认为，就电动汽车技术而言，特斯拉仍处于领先地位。而且，他们与竞争对手的差距正在扩大，而不是缩小。

这一赞誉与世界最大汽车制造商大众汽车CEO赫伯特·戴斯（Herbert Diess）近期的言论相一致。1月22日，特斯拉市值超越了大众汽车。在不到两周后，本周一收盘时，特斯拉市值达到1406亿美元，比大众汽车高出约500亿美元。

上个月，大众汽车CEO戴斯曾在一次内部会议上告诉公司高级管理人员，称：“汽车将成为最重要的移动设备。如果我们看到了这一点，就能理解特斯拉在分析师的眼中为什么这么具有价值。”此外，戴斯还补充说，大众汽车没有被视为科技类公司。

事实上，罗林森在2013年加入Lucid Motors之前，曾是Model S的首席工程师。但他也不是一直对特斯拉持乐观态度，甚至还贬低过他前雇主的产品。

但随后不久，马斯克就在羽翼未丰的美国电动汽车市场建立了压倒性的领先地位。在欧洲，Model 3还成为了欧洲最畅销的汽车之一。在中国，特斯拉只用了一年时间就建造了第一家海外工厂，并于上月开始交付当地生产的轿车。

摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）在接受采访时表示：“我们认为，他们在电池和电动汽车技术方面相当领先。特斯拉已经从之前的‘汽车股’转变为‘科技股’。”，也就是与亚马逊、苹果和谷歌相提并论。