马斯克为特斯拉AI团队招聘：我不在乎你是否高中毕业

北京时间2月4日早间消息，据外媒报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周日在Twitter上说，如果你没有大学学位，这不会成为你为特斯拉工作的障碍。近日马斯克正在利用Twitter招募特斯拉的人工智能团队成员。

"加入特斯拉的人工智能团队吧！"马斯克周日在推特上说。该人工智能团队将"直接向我汇报工作，我们几乎每天都会见面/发邮件/发短信。"

更重要的是，在特斯拉的人工智能部门工作并不需要特定的学位。马斯克在推特上是这么说的："绝对不需要博士学位。我不在乎你是否高中毕业。"相反，马斯克正在寻找那些对人工智能有"深刻理解"的人。马斯克说，尽管"教育背景无关紧要"，但"所有候选人"都必须通过核心编码测试。

马斯克以前就曾表示过他认为学位并不重要的看法。马斯克在2014年接受德国汽车出版物Auto Bild采访时说："根本不需要大学文凭，甚至不需要高中文凭。""如果有人从一所伟大的大学毕业，这可能表明他们有能力做伟大的事情，但有时并非如此。比如，像比尔·盖茨或拉里·埃里森、史蒂夫·乔布斯这样的人，这些人并没有大学毕业，但如果你有机会雇用他们，那肯定是个好主意。"相反，马斯克说他正在寻找"拥有非凡能力的人。如果你在过去拥有非凡成就的记录，那么这种非凡的情况很可能会持续到未来。"

特斯拉需要人工智能人才来实现其自动驾驶汽车的雄心壮志。据特斯拉的网站介绍，特斯拉汽车的硬件必须能提供一些当前的自动驾驶功能，在未来，则将实现"完全的自动驾驶能力"。硬件将需要进行各种软件升级，以便有一天能够作为自动驾驶汽车运行。

马斯克周日在推特上说，理想情况下，他希望特斯拉人工智能团队的新员工在加州旧金山湾区或得克萨斯州奥斯汀工作，但也有"可能在特斯拉的某个超级工厂"里展开工作。

超级工厂是特斯拉生产电动发动机和电池组的地方。目前，特斯拉在内华达州斯帕克斯市、纽约州布法罗市和中国上海都拥有超级工厂。去年11月，马斯克宣布将在德国柏林建立第四家超级工厂。

马斯克希望在特斯拉经济表现良好的时候招募人才。今年1月，这家电动汽车制造商的股价创下自2013年5月以来的最佳表现。