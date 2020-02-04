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特斯拉股价周一大涨19.89%，市值破1400亿美元

2020/2/4 6:30:07来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

北京时间2月4日凌晨消息，周一收盘，特斯拉股价暴涨19.89%，报780美元。创下2013年以来的最大单日涨幅，市值超1400亿美元。

Ark investment公司上周六发布了特斯拉估值模型的更新，目前预计该公司股票到2024年将价值7000美元。

Ark investment补充表示，在牛市的情况下，特斯拉的股价将达到甚至超过15000美元。在熊市的情况下，该公司股票的价格将为1500美元，仍约为当前交易水平的2.5倍。

Ark investment投资团队在分析特斯拉的商业模式时会考虑三个主要变量：毛利率，资本效率和自动驾驶。该公司表示，最看好特斯拉的削减成本和增加利润的能力，将其40%利润率的可能性定为80%。

分析师对自动驾驶技术的采用最没有信心，称特斯拉有70%的可能性无法制造出完全自动驾驶的汽车。

对于资本效率或制造汽车的成本，该团队内部看法不一，称特斯拉有能力以每单位11000美元的价格建造工厂，也有可能是16000美元。汽油动力汽车行业的平均价格目前为14000美元。

Ark investment首席执行官凯瑟琳-伍德表示：“电动汽车将在未来18个月至两年内跌破汽油汽车的价格，然后将继续下跌。这将是显而易见的。电动汽车将变得更便宜，成为更好的汽车。”

在未来五年中，Ark investment预计电动汽车的销量将占全部汽车销量的三分之一，特斯拉的份额将达到18%。

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关键词：特斯拉股价

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