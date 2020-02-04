福特工程师：特斯拉电池技术等领先行业5年，但物流与质量较差

2月4日消息，据国外媒体报道，马斯克领导下的特斯拉在电动汽车方面已有很大进展，是电动汽车领域的标杆企业，但就同常言道的人无完人一样，特斯拉也并非完美无缺，也存在一些问题，一名福特的工程师近日就发表了他对特斯拉的看法。

这名工程师目前并未透露他的真实姓名，在Reddit上“随便问我”(AMA)的问答环节中，他自称是一名福特野马Mach-E项目的工程师，也是一名电动汽车迷，他职业生涯的大部分时间都是在电动汽车方面。

在Reddit的AMA环节中，这位匿名的福特工程师赞赏了特斯拉在电动汽车方面的进展，称他们在电池和高压电子方面的技术和工程，及驾驭这些技术的能力领先行业5年。

虽然赞赏特斯拉，但这位匿名的福特工程师也大篇幅谈到了特斯拉在电动汽车方面的不足。

这名工程师表示，特斯拉的工程师在他所见过的行业中是最糟糕的，也往往是可怕的，他们的物流和质量也非常糟糕。

从他在AMA环节中所透露的信息来看，他认为特斯拉的质量糟糕，是拆解了多辆车的结果。这名匿名的工程师透露，当他们第一次打开Model 3的时候，它的螺丝就已经松动了，随机掉落在敏感零部件附近，面板对齐和最终的完成状况都是荒谬的，他们的电子元件经常标榜安全准则，但却达不到UL规定。

这位匿名的工程师还表示，在他看来，无论是从设计、用于体验的角度，还是从制造、物流的角度，特斯拉在汽车制造方面与其他的整车厂商都还有一定的差距，在他看来，特斯拉可以做得更好。