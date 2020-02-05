苹果扩大全球平板领先地位，10.2英寸iPad撑起半边天

2月5日早间消息，根据IDC的最新数据显示，苹果公司在2019年第四季度扩大了在全球平板市场的领先地位，市场份额提高了6.4%，主要归功于10.2英寸iPad市场需求强劲。

IDC预估，在2019年的最后三个月，苹果公司最新推出的10.2英寸版本占了1590万台iPad总出货量的65%，这款平板电脑去年9月份作为iPad Pro入门版的替代品发布的。

在重要的假日季中，苹果保持了在平板电脑市场的主导地位，市场份额为36.5%，比上一季度的1290万台的出货量增长了22.7%，而去年同期为29.6%。

全年的数据也基本是这个趋势。苹果在4990万台iPad的出货量中占据了34.6%的市场份额，市场份额增长了15.2%。2018年其出货量为4330万台。

三星在第四季度落后于苹果，出货量为700万台，市场份额为16.1%，比2018年同期的760万台下降7.4%，市场份额为17.3%。这家韩国科技巨头在2019年全年的平板电脑出货量为2170万台，比2018年下降7.2%。

华为和亚马逊分别以400万台和330万台的出货量排名第三和第四。华为较2018年同期相比下降2.8%，但亚马逊同期却大幅下降了29%。尽管假日季销售不佳，但亚马逊和苹果公司是仅有的两家在艰难的2019年出货量实现增长的公司。

联想以250万台的出货量位居前五名，在第四季度占据了5.8%的市场份额，同比增长8.3%。全年出货量从880万下降了4.3%至850万，与行业趋势保持一致。

苹果预计将在2020年上半年发布新版iPad Pro，有传言称该版本将引入全新的后置3D传感器，以支持增强现实应用。