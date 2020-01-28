科比所乘直升机上找到一个iPad，内部信息可辅助调查

IT之家1月28日消息 昨日，NBA传奇运动员科比布莱恩特因一场突发的事故而丧命，包括他女儿在内的其余八名乘客同样遇难。在负责调查的美国NTSB于周一晚上举行的新闻发布会上，更多有关此次空难的细节被披露。

NTSB调查员表示，坠毁的直升机上并没有黑匣子，不过搜救调查人员找到了一个iPad，其中可能包含一些导航信息帮助调查人员查明当时发生了什么。目前联邦调查局正在协助NTSB进行调查，不过联邦调查局参与的并不是刑事调查。

据调查员透露，科比所乘的直升机从约翰·韦恩机场起飞，飞往伯班克机场东南部。直升机在太平洋标准时间上午9:45失去了雷达联系。在失去联系之前的片刻飞行员爬到2500英尺。根据NTSB的调查结果，这架直升机在海拔1,085英尺的高空坠毁。

值得注意的是根据Flightradar24的数据显示，科比所乘直升机是以大约184mph（296KM/h）的速度飞行，并且以每分钟4,000英尺的速度下降。对此一位直升机飞行员也发表了自己的疑问：他不明白为什么科比的飞行员在浓雾中还要保持如此高的速度飞行。同时有消息称科比乘坐直升机的飞行员是一名非常有经验的飞行教练。目前NTSB仍对此次事故进行调查。