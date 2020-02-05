别让特斯拉狂涨冲昏头脑：比特币的教训这么快就忘了？

特斯拉正在股市高歌猛进，它的增长轨迹并不像常见的热门公司那样股价一飞冲天，走势接近抛物线型行情。特斯拉股价近日大张旗鼓的上涨已经使得一些投资者拿它与比特币在2017年的飙升作比较。

比特币也曾飞涨过

特斯拉的涨势有多猛，先看一组数据。单是过去两个交易日，特斯拉股价就上涨了36%至887美元，创下纪录。过去三个月，特斯拉股价累计飙升了180%。从去年6月3日触及的178.97美元股价低位计算，特斯拉股价已经狂涨了395%以上。



相比之下，以科技股为主的纳斯达克综合指数的表现虽好于标注普尔500指数、道琼斯工业平均指数，但是在过去三个月只累计上涨了12.3%，今年累计上涨5.5%，自去年6月初以来上涨近30%。

特斯拉股价的飞涨一定程度上源于分析师的空前看好，季度业绩的改善，已经引起了一些华尔街投资者的质疑，他们认为特斯拉股价上涨得太多、太快。

比特币的教训

华尔街专业人士迈克尔·诺沃格拉茨(Michael Novogratz)就将特斯拉股价的飙升与比特币曾经出现过的类似抛物线型行情进行了对比。在协助创建了投资管理公司Fortress Investment Group后，诺沃格拉茨在2015年离开了私募股权市场，投身数字货币领域。

所谓抛物线型行情指的是市场在非常短的时间内出现巨幅波动，走势以类似半抛物线形式加速。抛物线运行方向可能是上升也可能是下降。

特斯拉与比特币呈现类似的抛物线型行情

他将特斯拉与比特币作对比的做法可能不算离谱。回到2017年初，比特币价格开始大涨，到11月时已经从大约885美元涨到了1.9783万美元，涨幅达到惊人的2100%。

然而好久不长，比特币的价格在达到顶点后迅速下滑。积极的一面是，比特币价格依然保持在9140美元。对于押注比特币这个世界第一数字资产会进一步上涨的投资者来说，这个价格可能无法令人欣慰。

研究机构Fundstrat知名分析师汤姆·李(Tom Lee)认为，特斯拉的部分涨幅可能源于罗素1000成长指数的投资经理调整其投资组合，以更符合特斯拉在该指数中的权重。

“特斯拉在罗素1000指数的权重只有0.7%，但在今年目前为止涨幅中的占比却达到15%，”他在周二的研究报告中称，“罗素1000成长指数投资经理的担心错过心理很可能推动了特斯拉股价的这一惊人增长。去年，特斯拉股票的回报率和整体市场大体一致，波动性很大，因此许多经理很可能减持了特斯拉股票。”

不管怎么样，许多市场观察人士现在都建议对买入特斯拉股票保持谨慎。目前，谷歌的热门搜索之一就是：“我应该购买特斯拉股票吗？”这让人回想起了当时比特币狂涨的时候，当时一些投资者也在网上搜索是否应该购买比特币。

对手表示看不懂

作为特斯拉的对手，小鹏汽车的创始人何小鹏也在朋友圈发文评价特斯拉股票大涨。他表示，自己也看不懂为何特斯拉股价会如此大涨。

何小鹏的朋友圈

“好多朋友问我为什么涨的这么厉害，说实话我也看不懂。我一直坚持认为十年内，智能汽车会有多家市值在1000亿-10000亿美元以上的公司，Tesla、苹果都是非常有力的选手。但是汽车和手机差异巨大，很难形成巨大的赢者通吃和超高毛利，因此我暂时没有看到当前如此高估值的逻辑，除非是真正的长线持有者。”他说。

有分析人士认为，特斯拉补涨后股价已经相对充分的反映了其基本面状况，目前股价已处在较高位置。有投资经理表示，伴随特斯拉股价的冲高，不排除近期出现相应的调整。