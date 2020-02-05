发布在即，索尼上线PS5相关页面

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IT之家2月5日消息 索尼官网现已上线PS5相关页面。官网显示，索尼PS5即将到来。
索尼表示，其已经开始分享PlayStation 5的一些惊艳的功能，但他们还没有完全准备好发布下一代的PlayStation。
根据此前爆料，索尼PS5的slogan为“It's time to play”，将会向后兼容所有PS4游戏，价格为499美元，拥有《Godfall》《堕落之神》等首发独占游戏。
目前，索尼已分别在北美、新西兰、澳洲、瑞士、英国等多个国家和地区申请注册了“PS5”相关商标。
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