富士发布X100V微单相机：2610万像素，全新23mm F2.0镜头

IT之家2月5日消息 今天上午，富士发布了X100V微单相机，这是富士X100高端紧凑型数码相机系列的第五代产品。

X100V顶部和底部的铝板均由整块的铝片打磨而成，同时对相机手柄、ISO拨盘和镜筒也进行了一些增强，持握感更佳。X100V可实现防尘防滴性能。全新的双向翻折液晶触摸屏，能实现直观的触摸控制。

X100V采用了X-Trans CMOS 4传感器与X-Processor 4处理器，其中传感器为2610万像素传感器采用背照式设计，能提高画面质量和动态范围，而其独特的色彩滤镜阵列可控制摩尔纹和杂色，无需采用光学低通滤镜。

X100V混合取景器经大幅改进后，使拍摄者能够快速轻松地在0.52倍放大倍率光学取景器(OVF)和369万像素OLED电子取景器之间进行切换。



X100V支持每秒录制高达30帧的4K视频或每秒捕获120p的1080p分辨率的图像。需要极高色彩保真度的视频工作者可以通过外接HDMI端口录制10位、4:2:2的色彩，并利用富士胶片先进的色彩再现技术，将胶片模拟技术（如Eterna）应用到其视频片段中。此外，拍摄者还可以整合多种拍摄功能，如“单色调整”和“彩色正片”，将其创意构想直接延伸到正在录制的片段。

X100V采用全新23mmF2.0镜头，可确保其X-Trans CMOS 4传感器的每个细节都得到很好呈现。为了提高分辨率、减少失真和优化微距拍摄性能，该款镜头有了显著的提升，但它仍然保持与可选配件WCL/TCL转换镜头相同的整体尺寸和兼容性，同时还保留了其内部4档ND滤镜。

目前，富士尚未公布X100V的售价和上市时间。

