IT之家2月5日消息 三星每年都会为Galaxy系列手机搭配一款不同风格的《Over the Horizon》,去年三星发布了《Over the Horizon 2019》,也就是它的十周年版本,主题是海洋。现在,三星又发布了《Over the Horizon 2020》,这次的主题是自然。

三星表示,随着每一代Galaxy手机的问世,《Over the Horizon》的主题也会有一个全新的呈现,而今年版本的核心则是大自然本身的力量。为了尽其所能地捕捉自然世界的和谐运作,三星在不同的自然位置放置了单弦音程测定器,,以便利用自然的力量来创作音乐。

去年三星还回顾了从经典款到三星Galaxy S9的9款铃声,点此聆听。