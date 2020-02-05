两天暴涨36%，为何是看衰特斯拉的人推高了股价？

据国外媒体报道，当地时间周二电动汽车制造商特斯拉股票价格收于887美元，相比两天前的650美元上涨了36%。自今年年初以来，特斯拉公司股价已经上涨了一倍多。

你可以把这种增长归功于特斯拉支持者似乎无限的热情，对他们来说，特斯拉首席执行埃隆·马斯克(Elon Musk)就是英雄。但特斯拉公司的空头似乎也起到了一定的作用：在押注公司会倒闭后股价会大跌却没如愿，许多人似乎在通过买入交易减少损失，而这实际上推高了股价。

图示：位于曼哈顿的特斯拉展厅

为什么投资者对特斯拉如此热情?

对看好特斯拉的人来说，特斯拉已经从2019年的艰难开局中恢复过来，发展顺风顺水。

去年上半年，特斯拉因为大众型电动汽车Model 3的生产和交付问题而烧掉了11亿美元，但2019年下半年情况出现了好转。去年第四季度，在扣除资本支出的情况下，特斯拉创造了10亿美元的现金收入，并连续两个季度实现盈利。

尽管2019年全年特斯拉依旧在亏损，但支持者认为，该公司的发展路线得到了纠正。去年特斯拉运营成本下降约7%，汽车销售增长13%，交付量增长50%。他们认为，随着上海超级工厂开始生产电动汽车，欧洲开始建设另一家超级工厂，特斯拉开始在全球市场扩张的步伐。

特斯拉股价自去年十月下旬以来已经上涨了两倍多。公司极高的估值不仅仅是因为运营效率的提高和新工厂的建设，而是给予市场对特斯拉未来的押注。

特斯拉已经锁定了规模虽小但不断增长的纯电动汽车市场，看涨者坚信特斯拉不会失去这个市场。投资管理公司ARK在上周末的一份报告中表示，预计特斯拉的股价将在五年内飙升至7000美元，因为该公司认为相信特斯拉能够持续增加利润、降低成本，并打造一个全自动的叫车网络。即便是不那么乐观的分析师也表示，特斯拉已经证明了自己。

市场研究公司New Street Research分析师皮埃尔?费拉居(Pierre Ferragu)表示：“特斯拉已经证明，它可以在制造汽车的同时产生现金，并拥有同行中最大的利润率。”不过费拉居对特斯拉股票的评级为中性，目标价为800美元。

那么特斯拉的批评者呢?

做空特斯拉股票也有几个理由。

该公司似乎还无法从汽车销售中获得足够的现金来满足其成本开支；按时生产并交付汽车的确还存在问题；马斯克的行为非常另类，其发表的一些言论招致监管机构审查，导致他辞去特斯拉董事长一职。批评人士称，特斯拉的股价长期以来一直被高估，如果其财务业绩令人失望，公司股价就会受到冲击。

最近的业绩好转似乎让非议有所平息，但并不是所有人都相信特斯拉已经证明了自己。

市场研究公司Bond Angle首席执行官维姬·布莱恩(Vicki Bryan)表示，她正在观望近期特斯拉汽车的销量增长能否持续到2020年。她表示，特斯拉在进入新市场时表现良好，通常受益于当地的税收优惠，但之后很难保持销售势头的快速持续增长。

还有人指出，最近的安全问题证明特斯拉缺乏质量控制。

做空特斯拉的人是如何推高其股价的?

目前做空特斯拉股票的投资者正在帮助推高股价。这些投资者从股票经纪人那里借来特斯拉的股票，然后卖掉，希望在特斯拉股价下跌时回购股票并返还给经纪人。他们卖出股票的价格和较低的买入价之间的差额就是利润。

但是，如果特斯拉的价格稳步上涨，超过做空者最初卖出时的价格，他们就会蒙受损失。如果像特斯拉股票这样大幅上涨，做空者通常将不得不匆忙买入股票，以保护自己免受进一步损失。如果有足够多的投资者这样做，将进一步推高股价，迫使做空者买入更多股票。

这种效应被称为“逼空”，不仅会造成现有空头头寸的亏损，还会阻止新投资者做空该股。特斯拉股价近乎垂直的走势表明，一场特别剧烈的“逼空”行情正在进行。

跟踪做空行为的数据公司S3 Partners本周一估计，在过去30天里，特斯拉被做空的股票数量下降了5%。尽管少了很多，但特斯拉股票仍然是股票市场上被卖空最多的股票之一。

“逼空”并不总是故事的结局。如果做空者继续对特斯拉持怀疑态度，同时仍有胆量和资金做空这家公司，他们将寻找机会在“逼空”结束后再次做空公司股票。

就目前而言，这种做空只会让马斯克变得更强大。

最近的反弹对马斯克来说是一大利好。自年初以来，他已经从持有的特斯拉股票中获得了超过150亿美元的收益。

不断上涨的股票价格对马斯克来说也是个好兆头，因为他正在盯着下一笔巨额奖金。根据2018年公布的一项薪酬计划，马斯克没有薪水，但随着特斯拉实现各种运营和业绩目标，他将以股票期权的形式获得十几笔巨额奖金。

上个月，一笔奖金随着公司市值达到1000亿美元被解禁，但马斯克只有在特斯拉估值维持下去的情况下才能获得这笔奖金。幸运的是，特斯拉目前的股价为他提供了相当大的缓冲空间。

如果马斯克能在周二拿到奖金并行使期权，这笔回报将超过9亿美元。