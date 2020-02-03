特斯拉市值突破1000亿美元，但马斯克目前还不能领取奖励

2月3日消息，受众多利好消息推动，特斯拉市值已突破1000亿美元。不过，马斯克目前还不能领取他的奖励。

上周，特斯拉发布了2019年第四季度财报。财报显示，特斯拉第四季度车辆交付量创纪录，达到112,095辆，第四季度储能产品装机量创纪录，达530MWh，太阳能业务环比增长26%。特斯拉还透露，Model Y生产进度提前，产能爬坡开始于2020年1月。

特斯拉第四季度GAAP（一般公认会计原则）运营收益为3.59亿美元，营业毛利率为4.9%。GAAP净收益为1.05亿美元，非GAAP净收益（不包括股权激励费用）为3.86亿美元。第四季度现金及现金等价物为63亿美元，增长9.3亿美元。第四季度减去资本支出后的运营现金流（自由现金流）达10亿美元。

受财报等利好消息推动，特斯拉股价持续上涨。上周五，特斯拉股价上涨1.52%至650.57美元，总市值达1172.62亿美元。特斯拉是美国首家市值突破1000亿美元的上市汽车公司。

根据特斯拉和CEO马斯克设定的计划，马斯克将没有任何固定的薪酬，没有薪金（salary），没有现金奖励（cash bonuse），他的收入完全和公司的市值（Market Capitalization）表现和运营表现（Operational Milestones）挂钩。

特斯拉设定了12个市值目标，每个目标比前一个多500亿美元，起步为1000亿美元。

不过，马斯克目前还不能领取他的奖励。外媒表示，特斯拉需要在一个月时间、以及六个月时间保持1000亿美元的平均市值，马斯克才能得到价值约3.46亿美元的特斯拉股票期权。特斯拉现在势头良好，希望还是比较大的。

马斯克此前曾多次表示，在10年时间里，特斯拉将成为一家市值万亿美元的公司。