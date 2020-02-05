巨人落幕！黑莓手机将停产，不做手机的黑莓靠什么活着？

2月5日，近期黑莓（BlackBerry）移动官方Twitter账号发帖宣布称，自2020年8月31日起，获得品牌授权的TCL通讯将不再出售黑莓品牌的移动设备，也不再拥有设计、制造和出售任何新款黑莓移动设备的权力。不过，TCL仍将继续为现有黑莓手机用户提供技术支持，服务和保修服务截止日期延至2022年8月31日。

2016年经营不善的黑莓决定退出手机市场，并与TCL通讯达成长期的授权许可协议：黑莓将停止对手机的设计、生产制造，而TCL将经营黑莓手机。此后TCL相继推出KeyOne、Key2和Key2LE等黑莓手机，不过也并未取得良好的市场销售份额。

而“卖掉”手机授权的“黑莓”早已不再是一家智能手机公司。

现在的黑莓则以开发企业软件和服务为主。

黑莓执行主席兼首席执行官程守宗在公司2019财年的财报会议中曾表示黑莓已成为安全软件行业收入超10亿美元的企业。

外媒分析新时代黑莓成功的关键就在于：该公司成功从充满残酷竞争的硬件销售业务过渡到了利润更丰厚的软件领域，尤其是网络安全和汽车等联网设备的所谓“物联网”世界。

早在黑莓2016年退出手机市场之前的2010年，黑莓收购了QNX，这是一家聚焦网联汽车安全的软件企业。目前QNX系统已经占据了联网汽车嵌入式操作系统市场的半壁江山。

另外，2018年黑莓公司还斥资14亿美元收购加州网络安全公司Cylance，继续加大砝码押注于增长迅速的自动驾驶汽车和人工智能领域。

最新的财报显示，黑莓截至2019年11月30日的2020财年三季度财务业绩报告显示，公司非GAAP总收入达2.8亿美元，同比增长23%。其中，非GAAP软件和服务总收入达2.75亿美元，同比增长26%。 GAAP软件和服务总收入达2.62亿美元，同比增长21%。

黑莓没有单独披露其QNX营收数据，它被包括在物联网业务中，该业务上季度创造了1.45亿美元的收入，占其营收的49%。

而就在今年1月，黑莓宣布与亚马逊旗下云计算平台AWS合作推出新的互联汽车平台，并且将黑莓的QNX操作系统和AWS的物联网(IoT)服务相结合。业内普遍认为双方的合作将帮助巩固黑莓在联网汽车嵌入式操作系统领域的市场主导地位，并扩大了AWS在汽车市场的存在。